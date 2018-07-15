政府向国会提交大米目标价格上调案

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政府制定大米目标价格与“大米直拂金”制度有关。所谓“大米直拂金”制度是指，由于大米价格波动对农民收入的影响极大，由政府保障农民一定收入的制度。





政府向农民提供的“直拂金”分为“固定直拂金”和“变动直拂金”。“固定直拂金”是不管当地大米价格以及是否种植水稻，向所有水田耕作农民提供的补贴。政府按照水田面积提供“固定直拂金”,每公顷平均直拂金为100万韩元左右。而“变动直拂金”是指，如果收获期大米的价格低于目标价格，由政府提供相当于差额85%的现金补贴。“大米直拂金”制度的宗旨是在解决大米供应不平衡问题的同时，保障种植水稻的农民拥有稳定的收入。政府制定的大米目标价格是制定直拂金的基准，也就是说，政府制定的大米目标价格是左右农民年收入的重要变数。





政府每5年重新制定大米目标价格，但需获得国会同意。虽然有评价认为，“大米直拂金”制度对确保农民收入稳定有着重要作用，但该制度也带来了不少问题。首先，有人指出该制度导致大米供应过剩，加剧供需失衡局面。无论价格如何变化，都能获得稳定的收入，因此农民倾向于种植水稻。此外，因为按照种植面积提供补贴，所以富农获得的优惠更多，这导致农民收入两极化进一步加深。而且，政府财政压力也在不断加大。在此情况下，政府此次在向国会提交大米目标价格上调案的同时，还展现出希望改革“直拂金”制度的意志。