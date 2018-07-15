新万金成韩国可再生能源中枢

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新万金开发厅与全罗北道10月30日举行“新万金可再生能源愿景发布仪式”，计划在新万金打造4千兆瓦级太阳能和风力等新能源和可再生能源发电园区。





文在寅总统在发布仪式上表示，启动新万金可再生能源项目将成为大幅提高韩国可再生能源产业竞争力的转折点，是决定韩国能源转换政策的试金石。





根据规划，将在新万金国际合作和产业研究地区建设3千兆瓦级的太阳能和燃料电池发电设施，在群山附近海域打造1千兆瓦级海上风力发电园区。该项目计划总发电量达4千兆瓦级，相当于4座核电站的发电量。首先，在2022年前建造2.4千兆瓦级太阳能发电园区和0.6千兆瓦级风力发电园区，其余项目将根据新万金的开发进度，分阶段推进。可再生能源园区总面积38.29平方公里，占新万金总面积（409平方公里）的10%，相当于13个汝矣岛的面积。政府向该项目投入预算5690亿韩元，若进展顺利，需要民间资本达10万亿韩元。

推进超大型可再生能源项目与文在寅的脱核电政策相吻合。韩国政府曾发表“可再生能源3020实施计划”，力争到2030年将可再生能源发电比例提高至20%。去年，韩国可再生能源发电比例仅为8%，为了达成政府倡导的目标，需要进行大规模投资。政府已将开发培育绿色能源列入100大施政课题。因此，新万金可再生能源园区将成为韩国政府减少核电发电量后的核心项目，也象征着文在寅政府的能源政策。

但有声音指出，该项目推进途中将困难重重。由于可再生能源项目的收益性无法得到验证，因此能否按计划吸引民间资本仍是未知数。对此，有观点谴责称，政府在没有经过可行性研究或讨论，也未制定出具体规划的情况下，只急于提出发展蓝图。此外，新万金开发本身也存在争议。新万金意为充满希望与财富的新千年福地，是政府于1991年至2010年打造的世界上最长的海堤连接全罗北道群山与扶安等地建成的围垦地，是填海造陆地区。政府建造新万金的最初目的是为了获得足够的耕地，以确保未来的粮食安全。但随着粮食行情的变化，这里的开发方向也随之改变。最后，被文在寅政府纳入“环黄海圈经济中心开发”项目。但本次发布在新万金内侧建造可再生能源发电园区并不在此前的规划中。因此，有专家对政府是否转变了该地区的开发方向产生质疑。也有人担忧，大企业将独吞开发利益。政府强调，虽以建设可再生能源园区的形式对新万金进行开发，但将新万金打造成“环黄海圈经济桥头堡”的目标并未改变。