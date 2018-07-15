



生日：1989年8月31日

身高：173cm

体重：49kg

血型：O型

出生地：首尔特别市

学历：世宗大学 电影艺术系





演员申惠善从小学起就立志想要当一名演员。高中毕业后，顺利考入世宗大学电影艺术系，然而却一直苦于无门开始演技生涯，甚至休学去多个电影公司拜访，上交自己的材料，每次却都劳而无功。一次偶然的机会，申惠善在连续剧《学校2013》试镜时上交了自己的材料，并成功入选。也因为这部戏，申惠善签了经纪公司，得以有专人打理自己的业务。2014年，申惠善出演了《高校处世王》，2015年，又陆续出演了《Oh，我的鬼神大人》和《她很漂亮》。2017年9月，申惠善在周末剧《我黄金光辉的人生》中出演了徐智安一角，成熟的演技让其获得了众多好评。此后，2018年又主演了《虽已30但仍17》，受到很多观众的喜爱。





代表作：

2018年 连续剧《虽已30但仍17》

2017年 电影《一天》

2017年 连续剧《我黄金光辉的人生》

2017年 连续剧《秘密森林》

2016年 电影《检察官外传》

2016年 连续剧《蓝色大海的传说》

2016年 连续剧《五个孩子》

2015年 连续剧《她很漂亮》

2015年 连续剧《Oh，我的鬼神大人》

2014年 连续剧《高校处世王》