IZ*ONE 发行专辑《COLOR*IZ》出道

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《Produce 48》中诞生的组合IZ*ONE于10月29日发行出道专辑《COLOR*IZ》，正式展开演艺活动。

Mnet方面为IZ*ONE打造了专属音乐节目“IZ*ONE‘COLOR*IZ’SHOW-CON”，IZ*ONE通过该节目首次与观众见面。当天的节目中，成员以纯白色服装亮相，并进行了新歌《今后请多多关照》的表演，并博得了现场歌迷的热烈欢呼。之后依次进行了专辑其余收录歌曲的表演，主打歌《La Vie en Rose》则为压轴演出曲目。

主打歌《La Vie en Rose》为法语，意为“玫瑰光彩的人生”，正如题目所示，歌曲希望传递出通过你我的热情，让所有人的人生都能散发出如玫瑰般艳丽光彩的人生的信息。

另外，IZ*ONE已经确定出席即将于11月28日举行的“2018 Asia Artist Awards”。出道仅一个月便可以在年末颁奖典礼中亮相，成为大众瞩目另一焦点。

IZ*ONE共有12名成员，包括张元英、宫胁咲良、曺柔理、崔叡娜、安宥真、矢吹奈子、权恩菲、姜惠元、本田仁美、金彩元、金珉周、李彩燕。