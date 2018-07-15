演出消息早知道：朴元、金延宇、DAVICHI





歌手朴元将举行出道以来的首个全国巡回演唱会“PARK WON TOUR”。巡演将从首尔开始，12月1日、2日在奥林匹克公园奥利匹克大厅举行两场，随后将依次前往大邱、春川、高阳、釜山、昌元、水原等城市开唱。朴元在巡演中除了为听众演唱人气作品外，还将为歌迷带来前不久发行的新专辑《r》中的收录曲目的现场表演。

实力唱将金延宇将于12月22日至24日举行圣诞节演唱会“Oh My God延宇”。金延宇从2009年起，每年都会举行圣诞节演唱会，今年已经迎来第10个年头。值得一提的是，之前9次演出均达成了全席售罄的好成绩，而今年10周年演唱会将更加精彩、丰富，因此预计将更加一票难求。

今年迎来出道10周年的DAVICHI将于12月29日、30日两天，在延世大学大讲堂举行单独演唱会“DAVICHI CONCERT 2018”。演唱会售票已于1日启动，并在开启售票2分钟后便全数售罄。DAVICHI每年年末都会举行演唱会与歌迷相聚跨年，尤其是今年DAVICHI迎来出道10周年，演唱会便更具纪念意义。DAVICHI届时将以完美的和音，为歌迷打造温馨浪漫的演出。