成年人睡觉流口水警惕中风

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小孩子在睡觉时流口水的现象很常见，随着孩子长大成人，这种情况自然就会慢慢消失了。但是，有些人已经是成年人，睡觉时还总是“吊着哈喇子”，那就不太正常了。如果突然出现睡觉后流口水，晨起后自己对着镜子笑一笑，如果伴有口角歪斜或头痛等症状，中风的可能性非常大，建议立即到医院进行相关检查。中风的常见症状有哪些？

头晕：患者常突然感到头晕，并伴有周围事物旋转，仅持续数秒钟便可恢复正常，但此症状常反复出现。

眼睛突然发黑：临床上称为一次性黑蒙，由脑缺血导致视网膜缺血所引起，常表现为一侧眼睛突然发黑，看不见任何事物，持续数秒钟或几分钟后恢复正常。除此症状外，部分患者还可出现视野缩小或复视，也为中风先兆。

说话吐词不清：表现为与他人交谈时，突然说话不灵或吐字不清，持续数秒钟后恢复正常。部分患者症状更为明显，表现为不会说话，且持续时间较长(但一般不超过24小时)。

肢体麻木：患者一侧肢体突然出现乏力或麻木感，导致短时间内站立不稳，但很快恢复正常。若患者有高血压、高血脂、脑动脉硬化等病史，当出现此症状时就应更加警惕，中风发病率极高。

哈欠不断：若没有睡眠不足、疲倦等原因，当患者连续出现打哈欠表现时，可为中风先兆。出现肢体麻木的异常感觉，除颈椎病、糖尿病外，如伴有头痛、眩晕、头重脚轻、舌头发胀等症状，或有高血压、高血脂、糖尿病等疾病史时，应多加以注意警惕中风发生。

不明原因摔倒：患者在行走过程中突然跌倒，不伴随意识障碍，且可自行站立。一旦出现中风先兆症状提示脑中风即将在近期内发生，尤其是原有高血压、动脉粥样硬化、心脏病、糖尿病的患者，应做好脑中风的预防和治疗措施。





（文中窍门来自周璟听友）