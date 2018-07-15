韩国政府青少年手机上瘾对策

ⓒ Getty Images Bank

随着智能手机的快速普及，韩国的智能手机普及率高达94%，在全球位居榜首。手机虽然大大方便了人们的日常生活，然而手机中毒也成为韩国一个普遍的社会现象。





智能手机中毒指手机影响日常生活，如果不使用就会出现不适的现象。尤其在小学生和初中、高中生当中，因过度依赖手机而妨碍日常生活的手机中毒者正在快速增多。据专家分析，手机中毒与青少年的手机使用时间与智能手机的快速普及有着密切关系。据统计，2011年，6-19岁的儿童与青少年的智能手机普及率是21%，到了2014年，剧增到65%。调查显示，5成的小学生，初中、高中生当中8成在使用智能手机。2016年，科学技术情报通信部的调查结果显示，儿童与青少年的日均手机使用时间为4小时47分，这说明除了睡眠、上学与吃饭时间，青少年几乎有空就在玩手机。





韩国女性家族部每年都以全国小学、初中与高中生为对象，调查青少年手机中毒情况。今年5月女性家族部以170万名全国小学4年级、初一与高一学生为对象进行了调查，结果显示，使用智能手机的130万名学生当中，手机中毒的人数为24万人，占18%，也就是说，平均每5名学生中有1人出现手机中毒症状。调查还显示，年级越高中毒比例也越高，小学4年级的中毒率为3.8%，初一与高一分别是20%与23%。以此推算，手机中毒的韩国青少年人数不下100万人。





如今很多实验证实手机中毒会降低幼儿与儿童的认知能力，有碍于大脑的发展。专家也指出，手机中毒会令人产生抵触或厌烦与他人交流甚至会导致抑郁症，不仅如此，青少年手机中毒还会带来学习成绩下滑、视力下降、注意力减弱等诸多问题。





因此女性家族部每年以青少年为对象进行手机中毒调查，然后按照学生的中毒程度，让学生们到青少年咨询中心接受个人咨询或学校另行安排集体咨询。如果需要的话，青少年咨询中心还提供相关治疗。女性家族部计划今后加强手机中毒预防教育，从托儿所、幼儿园开始，让儿童接受体验性预防教育，让儿童从小培养理想的手机使用习惯。