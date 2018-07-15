南北韩对汉江河口共用水域展开联合调查

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南北韩从5日上午起对汉江河口共用水域展开联合调查。所谓南北韩共用水域是指被军事分界线分成两个部分的汉江河口水域。





根据《停战协定》，南北韩民间船舶可在共用水域自由航行，但由于该地区水上没有军事分界线，所以很容易出现偶发性冲突，被视为“敏感水域”，因此民间船舶实际上很难在该地区自由航行。根据目前的军事协议，南北韩必须通报对方出入共用水域的人员和船舶信息。4月至9月和10月至3月通行时间分别限制在上午7时至晚7时和上午8时至下午6时。





南北韩对汉江河口共用水域展开联合调查是因为汉江和临津江河口共同利用价值极高。南北韩可在该水域同时推进采集骨料、旅游、休闲、保护生态环境等多种项目。南北韩在2007年举行的首脑会谈中，就共同利用汉江和临津江河口达成协议，并商定推进骨料采集项目，但因南北韩关系陷入僵局，该协议最终化为泡影。





据预测，如果南北韩在展开此次联合调查后，正式启动共同利用项目，届时，双方或最先推进骨料采集项目。该项目可产生两大效果：首先，可为骨料严重不足的首都圈一带稳定供应骨料；第二，降低临津江下游水位可预防频发的水灾。其间，即便在南北韩边境地区发生水灾，因临津江在北韩地区流淌，因此未能采取所需措施。