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企业关门产生的失业人员

因韩国经济长期不景气，截至9月，韩国因企业关门产生的失业人员已经连续两年超过80万人。以每年的1月至9月为准，相关失业人员2015年为79.4万人，2016年为79.0万人，2017年为83.6万人，今年虽然有所减少，但仍然超过了80万人。对于失业人员的增加，专家们分析是受到了近年来韩国造船及汽车行业等支柱产业销售业绩下滑的影响。这些产业涉及的合作公司比较多，有较大的雇佣效果，而产业自身不景气自然也对零配件公司造成影响。此外，这些产业集中地区的餐饮业也受到了影响。餐饮业2015年和2016年1月至9月的相关失业人员分别为5.4万人及6.4万人，而近两年则分别超过了7.5万人。为了加强民间投资、解决目前的就业问题，韩国政府已经决定提供15万亿韩元的金融及税务支持，计划创造6万个岗位。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“韩国只依赖于特定几个大的支柱产业，这种经济结构本身就是有问题的。”还有网友说：“失业人数不断在增加，就业人数不断在减少，韩国现在的经济真的太不景气了。”





公共租赁公寓

从明年开始，韩国将出现不需要保证金，只需交月租就可以住的公共租赁公寓。这主要是针对那些付不起保证金的社会底层群体提供的福利措施。上个月24日，韩国国土交通部长官金贤美在住宅福祉协会的会议上表示，“韩国的居住水平虽然大体上有了提高，但仍有37万户人生活在考试院和棚户区，我们需要降低提供住宅支援的门槛，让住宅福利延伸得更广。”居住在考试院的弱势群体中，很大一部分人是因为付不起保证金而无法居住在一般的租赁公寓。但是，韩国政府从明年开始出台的新政策将采取把保证金换算成月租，可以分期支付的方式，大大减少这些人的短期负担。此外，韩国政府还将加强入住租赁公寓的宣传力度，政府将派出调查专员去走访高龄人员居住的地方，向他们说明公共租赁公寓的制度。今年约有1000户家庭希望入住租赁公寓而正在办理相关手续。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“不知道会有多少人能够享受这样的福利。”还有网友说：“估计只有极少的幸运者可以入住，希望政府可以扩大供应数量。”





大米价格及速食米饭

今年，韩国大米价格上涨幅度达到了13年以来的最高值，以大米为主要原料的食品加工企业也无法避免大米价格上涨带来的负担。韩国统计厅和农林畜产食品部的统计数据显示，今年20公斤大米的批发价格为4.8万韩元，约合人民币300元，这比过去一般年份的价格上涨了约23.8%，比去年上涨了33.2%。大米价格上涨的主要原因是今年天气暴热以及大规模的暴雨导致大米产量减少，大米产量预计为38年以来的最低值。面对米价的上涨，人们对大米类产品的消费方式也出现了变化。价格上涨幅度相对大米小一些的速食米饭的销量在相应增加，而网售大米因价格相对较低，销量也出现了惊人的增加。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“大米的价格是涨了不少，此前政府收购的大米能不能卖一卖？”还有网友说：“因为大米涨价而去买速食米饭的行为还是不太好理解。”也有网友说：“不只是大米，很多物价都在上涨。”