韩国全息图像“先锋官”——韩国“Future World”公司

ⓒ Future World

随着电子信息技术的发展，世界正发生着翻天覆地的变化。本周，我们将继续探访2018年韩国电子展，去那里感受电子信息技术的魅力。今天，让我们共同走进韩国“Future World”公司，这是一家3D显示设备制造商，让我们与公司总部的负责人崔载南（音译：최재남）一道，聊一聊他们公司。





在10月24日至27日举行的韩国电子展上，各种有趣的东西吸引韩国和国外买家的好奇心。参观者停在一个摊位前，目不转睛地盯着那里的奇妙图像，这是由韩国“Future World”公司设立的展台，公司的愿景是展示一个新的未来世界。





ⓒ Future World

全息图是3D图像，在许多科幻电影中，经常出现通过简单的手控漂浮在空中的图像实现某些功能，这是全息技术的一个很好的例子，自从1948年丹尼斯（Dennis Gabor）博士开发出全息技术理论以来，它已经越来越多地被应用于现实世界。这也是全息图的创建方式，激光照射到物体上，部分激光在撞击物体后弹回。激光的另一部分直接照射在胶片上。当两束光线照射到胶片上时，胶片会记录两者之间的差异，再次照射到胶片上后，反射光实现物体的3D图像浮现在空中。随着人们对虚拟现实技术和增强现实技术的兴趣日益增长，全息技术被用于各种领域，如表演、广告、展览和游戏，这就是韩国“Future World”公司关注全息技术的原因。





韩国“Future World”公司成立于2008年，是一家致力于研究和开发新技术的公司，公司拥有多个领域的专家。互联网摄像头和360度摄像头展示了韩国“Future World”公司的技术实力。自2013年针对全息图显示进行开发后，公司已投入大量精力创建新的3D全息图显示设备。





ⓒ Future World

韩国“Future World”公司的3D全息图显示设备“Creview”使用LED灯的旋转，以图形、动画和视频的形式呈现全息图。与传统的相当昂贵且难以安装的全息图相比，“Creview”使用LED灯更方便、更经济实惠。经过一系列的试验和失败，公司终于在2017年开发出了“Creview”，以实现更高的创新水平。“Creview”提供梦幻般的3D全息图，没有任何背景，比其他产品消耗更少的电力。它携带方便，仅为某些传统型号价格的二十分之一。韩国“Future World”公司已在韩国申请了3D全息LED显示屏的两项专利，并从三星电子公司获得了三项专利。凭借其卓越的技术，韩国“Future World”公司正在探索具有无限增长潜力的全息图市场。