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最近几周，韩国股市一直极不稳定。韩国综合股价指数KOSPI指数10月29日跌破重要的2000点大关，第二个交易日反弹，10月31日回升至2020区间。即便如此，韩国股市仍蒸发了263万亿韩元，股市前景黯淡。今天，我们邀请到了韩国新韩金融投资公司本部长李鲜烨（이선엽）先生，与他共同聊一聊韩国股市近期下跌的情况。





上个月，韩国股市在主要国家中跌幅最大，投资者陷入恐慌状态。从10月1日到26日，包括美国纳斯达克在内的全球股市整体下跌10％。但韩国科斯达克指数下跌了19.3％，是全球30个主要股票价格指数中跌幅最大的一个。这一数字甚至高于阿根廷MERVAL指数的跌幅，阿根廷已收到国际货币基金组织的一揽子贷款。与此同时，KOSPI指数下跌13.4％，是主要指数中第三大跌幅。韩国KOSPI指数和科斯达克指数的降幅比世界上其他国家的股指降幅几乎都要大。目前的韩国股市正面临10年前全球金融危机以来最糟糕的情况，当时主要指数暴跌约20％。





10月份，韩国股市遭受自2008年全球金融危机后10年来最严重的挫折。根据交易所的数据，韩国KOSPI指数在10月的最后一天收于2029.69点，较9月底下跌了13.37％。科斯达克指数在10月份也下跌了173.60点。那么，韩国股市崩盘的背景是什么呢？





美国股市急剧下跌通常会加剧对避险资产的普遍偏好。韩国股票占新兴经济体的很大一部分，被许多外国投资者视为风险资产。此外，与其他新兴市场相比，韩国股票很容易卖出，投资者会首先抛售韩国股票。换句话说，韩国股市受到其他新兴市场股票出售的困难和不便的负面影响。另外，还有其他风险因素，例如中国和美国之间持续的贸易冲突被认为对韩国经济有直接影响。韩国对中国的出口占其出口总量的25％，对美国的出口占10％以上，鉴于韩国出口严重依赖两个主要经济体，这两个世界大国之间的激烈竞争不可避免地对依赖出口的韩国经济造成打击。





韩国股市下行归因于美元利率上升，投资正在流出全球股市，但韩国似乎更容易受到这种趋势的影响，因为外国投资者持有大量韩国股票。另一个下行风险是中美之间旷日持久的贸易战，两者都是韩国的主要贸易伙伴。不利的外部因素直接导致韩国股市的波动。虽然10月25日纳斯达克指数上涨近3％，但KOSPI指数在10月29日再度创下年内新低。





在韩国，大公司占经济的一大部分。例如，三星电子占据了很大的市值份额，其半导体产品是一个重要的出口产品。韩国十大最有价值的公司的股票市值占韩国整体股票市值的30％以上，五大顶级企业集团上市公司的总市值占全国股票市值的一半以上。因此，一些大公司的困难可能导致本地股市整体看跌的趋势。随着市场观察人士表示，半导体的好日子已经过去，三星电子及相关公司的股价最近大幅下挫，拉低了主要股价指数。此外，机构投资者现在无法填补外国投资者的沉重抛售压力。





考虑到大企业在国内股票市场中的比例很高，很容易想象如果像半导体、汽车和生物制品这样的大企业股票大跌，整个韩国股市都会风雨飘摇。当股市陷入困境时，国内机构投资者可以阻止市场进一步下跌，但现在没有这样的投资者来支撑市场。作为韩国最大机构投资者的国民年金在2008年全球金融危机和2011年欧洲财政危机等困难时期对韩国股票市场起到保护作用。在那个时期，国民年金吸收了个人和海外投资者的股票，以缓解市场恐慌情绪。但今年，国民年金一直在减少对韩国股市的投资，这是9年来首次转向净卖出趋势。由于国内外不利因素的混合，整个10月份，韩国股市仍处于下行趋势。更糟糕的是，未来前景并不明朗。





各种外部风险因素以及本地公司业绩不佳的影响已经在股市中凸显，市场进一步下跌的空间有限，但这并不意味着股价会大幅上涨。中国和美国之间的贸易争端可能会持续下去，而中国经济增长正在放缓。一些分析人士称，美国经济已达到顶峰，美国上调利率将成为另一个不利因素。考虑到这些担忧，韩国股票价格指数即使反弹，也只会在有限的范围内上涨。换句话说，股票价格不太可能大幅下跌，但也不大可能大幅上涨，因此投资者并不会从韩国股市中获得更大收益。





11月份，韩国股市有望避免类似上个月的大幅下跌。不过，韩国应该仔细观察外部市场动向，例如美国中期选举和美联储本周做出的利率决定以及中美关系的未来走向。一些分析师预测，韩国KOSPI指数可能会出现反弹，但仍有必要制定稳定市场的措施，因为内外部不利因素可能会增加不确定性。除了缓解市场焦虑的措施外，韩国更应该将焦点放在监管改革和创新增长上，以巩固韩国股市的基本面。