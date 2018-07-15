美国全面重启制裁伊朗

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美国给予韩国等国家和地区对伊朗制裁豁免权，允许与伊朗进行部分原油交易，韩国获得了一定缓冲的余地，但仍将不可避免地遭受损失。





今年5月，美国宣布废除与伊朗的核协议。8月7日，美国重启第一轮对伊制裁，对与伊朗进行交易的第三国企业和个人进行“次级抵制”。11月5日开始美国实行的第二轮对伊制裁则主要禁止伊朗出口原油，更具正式制裁色彩。同伊朗进行原油、天然气、石油化学制品、港湾运作和船舶交易等被全面禁止，但是美国给予韩国、中国、日本、印度和土耳其等8个国家和地区对伊制裁豁免权，允许这8国和地区与伊朗进行部分原油交易。美国给予制裁豁免权的时间为180天，这些国家需持续减少进口量，180天后再次进行审查，决定是否予以延长。





韩国被列为豁免对象在两方面有重大意义：第一是确保了一定的原油进口量，韩国仍然可从伊朗进口原油，虽然进口量将因之而减少，但可从其他地区进口作为补充。第二是维持了对伊贸易韩元结算系统。韩国与伊朗进行交易时，利用韩国国内银行的韩元结算账户，从伊朗进口的原油的款项存入韩元结算账户后，在对伊朗出口商品时，可利用韩元结算系统进行出口结算。虽然韩国维持了对伊韩元结算系统，但随着伊朗原油进口量减少，对伊出口也必将因之而减少，韩国将不可避免地遭受损失。据统计，今年上半年，韩国对伊朗出口额为17.2亿美元，已同比减少15.4%。