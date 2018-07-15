美国务院：蓬佩奥和金英哲8日在纽约会晤

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美国国务卿蓬佩奥和北韩劳动党副委员长金英哲预定于8日在美国纽约举行会谈，会谈结果将左右双方关系的进展。如果北韩给出令美方感到满意的方案，双方关系将会取得快速发展，否则将再次陷入僵局。





在美国国务卿蓬佩奥上月初对北韩进行第四次访问后，双方的谈判即处于原地踏步状态，因此双方此次重启高级别会谈，格外引人注目。美国国务院表示，蓬佩奥与金英哲将于8日在纽约举行会谈，就最终、可完全验证的无核化(FFVD)以及新加坡美北首脑会谈联合声明的履行方案进行讨论。由此可知，北韩无核化和美国的相应措施将是会谈的主要议题，根据谈判结果，能否举行第二次美北首脑会谈也或将被确定，如果能在高级别会谈中讨论第二次美北首脑会谈的时间和场所，可视作会谈取得成功，今后美北双方关系将取得快速发展。





在会谈中，双方将具体讨论对丰溪里核试验场和东仓里导弹发动机试验场的检验问题。对这两处试验场的检验是蓬佩奥第四次访问北韩时期提出的，预计在本次会谈中还将讨论对宁边核设施进行核查的有关方案。蓬佩奥4日在接受媒体采访时表示，除了完全的无核化外，我们对北韩的核查是解除对北韩制裁的前提条件。也就是说，无核化和核查这两项是解除制裁的条件，缺一不可。北韩方面则强烈要求美国采取相应措施。双方意见大相径庭，纽约谈判是否能取得成功，目前尚难预计。