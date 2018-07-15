韩政府：支援造船业符合国际规范

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日本主张韩国政府为造船业结构调整提供支援违反世贸组织协定，似乎想将这一问题作为与韩国进行谈判的筹码。





日本声称韩国政府投入大笔资金为大宇造船海洋正常化提供支援，降低了船价，扭曲了市场价格。日本主张，韩国政府向大宇造船海洋提供了11.9万亿韩元的支援，此外还对成东造船和STX造船等进行结构调整提供了大量支援。日本政府表示，韩国政府为造船公司提供大量资金支援扭曲了市场价格，阻碍了提早解决供应过剩问题的步伐，要求韩国取消对造船公司提供支援。对此，韩国政府的立场是，为造船业提供支援并不违反国际规范。政府表示，产业银行、进出口银行等金融公司根据商业判断对造船公司提供资金支援，符合国际规范。政府还说，今后将同日方进行双边协商，积极说明支援造船业的有关情况。





有分析认为，韩日间因支援造船业而引发的纠纷似乎难以在短时间内获得圆满解决。日本提出相关问题是由于最近韩国造船业起死回生，迅速重返正常轨道，尤其是今年呈现复苏局面，且有望7年来首登新造船订单量世界第一。日本的情况则乏善可陈，始终处在韩国与中国之后。另有分析认为，日本政府此举和韩国大法院判决日企须向被强制征用韩国人进行赔偿一案有关。预计日本政府将把强制征用赔偿判决问题与支援造船业问题挂钩，与韩国全面展开外交战。