《漫话国乐》 宗庙祭礼乐 / 阿里郎 / 密阳阿里郎 / 岭南农乐





每年11月，联合国教科文组织会公布当年新评选的人类非物质文化遗产。近年来，韩国致力于将传统韩式摔跤列入《人类非物质文化遗产名录》。不久前，据韩国媒体报道，文在寅总统前往法国进行国事访问期间，与联合国秘书长会晤，就希望南北韩共同申遗传统摔跤一事交换了意见。





人类非物质文化遗产项目于1992年问世。当年，联合国教科文组织决定设立“人类口述与非物质文化遗产代表作”计划，旨在在快速变化的现代社会中，保护与传承全人类共同的宝贵财富-口述与非物质文化遗产。这项计划赢得国际社会的响应，后来教科文组织大会还通过了《保护非物质文化遗产公约》。目前，在全球共有128个国家的378个项目被列入《人类非物质文化遗产名录》，平均一个国家拥有3到4项人类非物质文化遗产。令韩国人感到自豪的是，韩国共有19项人类非物质文化遗产，这不仅说明韩国拥有很多宝贵的文化遗产，而且为了保护与传承文化遗产作着不懈努力。

{音乐1: 《宗庙祭礼乐》“保太平”中‘熙文’/国立国乐院正乐团}





2001年，宗庙祭礼与《宗庙祭礼乐》同时被评选为人类非物质文化遗产。宗庙祭礼与《宗庙祭礼乐》指在供奉朝鲜王朝历代国王与王妃灵位的祠堂-宗庙举行的祭祀仪式与音乐。宗庙早在1995年被联合国教科文组织评选为世界文化遗产。据悉，像宗庙这样具有悠久历史的古代建筑与在那里举行的仪式与音乐都被列入文化遗产名录，这在全球也是非常罕见的事情。





《宗庙祭礼乐》由赞颂先王文德的“保太平”与赞颂先王武功的“定大业”组成。在祭祀仪式中，在祭坛摆放各种祭品，再斟酒摆上第一杯酒时演奏“保太平”，摆上第二杯与第三杯酒时演奏“定大业”。“保太平”的旋律庄严而平和，“定大业”则添加了太平箫与锣等乐器而显得雄壮和生气勃勃。





《宗庙祭礼乐》是属于王室的音乐，而2012年成为人类非物质文化遗产的《阿里郎》无论是古代还是现在，不分地位与年龄，都是广受欢迎的民谣。尤其是在日本殖民统治韩国时期，《阿里郎》安抚了饱经苦难的韩国人的心，后来南北韩携手参加国际活动时，还将《阿里郎》作为代替国歌的歌，因而成为韩民族心目中经久不衰的灵歌。到了现代，传统乐坛对《阿里郎》不断地进行诠释，并创作出多样风格的《阿里郎》。在全球，似乎没有像《阿里郎》这样具有悠久历史与传统而被艺人们一再重新诠释的歌曲了。

{音乐2: a.《阿里郎》/加勒比之歌

b.《密阳阿里郎》/东方探戈}





说到韩国的人类非物质文化遗产，除了前面介绍的《宗庙祭礼乐》与《阿里郎》之外，还有很多，比如盘索里等国乐，江陵端午祭、灵山斋、济州七头堂灵登巫法等宗教仪式、宫廷舞蹈处容舞、集歌舞与游戏为一体的综合表演艺术羌羌水越来、韩山夏布织造、越冬泡菜文化、济州海女文化等，只要细看这些文化遗产，就能更加了解韩国古代的生活。





农乐是以锣、鼓、小鼓、小锣等打击乐器的演奏为主，一边演奏，一边行进、跳舞、演戏、表演杂技等的综合表演艺术。古时候，几乎每个村庄都有农乐队，他们作为表演团体，对于村庄与村民起到很多重要的作用，比如逢年过节或在村庄举行巫术仪式时，农乐队除了表演以外，还挨家挨户地祈福、驱除厄运，进而谋求村庄的和谐与共存。农乐队文化传承到现在，2014年也被评选为人类非物质文化遗产。以前，各地的农乐队叫“风物巫术”、“风场”等，按照地区不同，其名称也都不一样。不过有人指出，农乐是日本强占韩国时期出现的名称，因此忌讳使用这一名称，但是19世纪末的文献已经有农乐的记载，当时的意义与现在一样，今后大家就不必为此多心了。

{音乐3: 《岭南农乐》/金德洙四物游戏团}