时尚趋势音乐与时尚合作款的结合

ⓒ MCM / 젠들몬스터

服装和音乐是两个独特的概念，但是服装品牌可从音乐和艺术作品中获得灵感并融入在服装作品中。音乐剧也能通过服装来展示自我的音乐世界。服装品牌们完全可以通过与音乐合作，来完善自我品牌个性的诠释表达，强调多姿多彩的服装系列款。





MCM品牌主导与音乐共生存，八九十年代开始便与音乐同在，直到今年2018秋冬季系列商品也依然能够通过音乐来展示自我魅力。音乐已化作品牌概念，通过华丽的色彩和设计，将不同的音乐章节讲述在服装作品上，看衣如听音，带来不同的视觉感受。特别的是，在一款MCM的旅行用皮包上加入音乐元素，不仅体现了女性的干练美，也感受到了一丝音乐界的奢华感。GENTLE MONSTER擅长用时尚演绎HIP POP艺人音乐。据悉，明年举办的音乐庆典将邀请海外著名音乐人参与，共同创造新鲜有趣的音乐项目。NEW BALANCE喜爱用音乐来定义自我时尚风格。NEW BALANCE在2018秋冬季与音乐界艺人合作进行合作款销售，成功吸引了一批年轻消费者，并获得时尚界和音乐界的一致好评。将音乐界艺人的魅力通过时尚展现出来，感情的表达和视觉系艺术的结合足以获得市场大爱，创造营销界的话题。





<前沿视线>

引领新潮的人须知的今秋 “MLBB”唇色

今秋流行的唇色是“MLBB”，是My Lips But Better的缩写。意思是指，跟自己原本唇色一样自然，却更好看的唇色。每年新上市的唇色各种各样，干玫瑰色、砖红色、裸粉色等棕色系列都是MLBB的代表色彩。韩国TOO COOL FOR SCHOOL美妆品牌今年推出了一系列棕色唇色，哑光材质但上妆效果明显,使用感轻柔又水润。兰芝美妆品牌为展示被碾碎的玫瑰花瓣的纯正色彩，新推出了一系列含有秋日玫瑰风情的五色口红。无论是配合暖色调还是冷色调妆容，都能恰当找到适合妆容的唇色，展现自然魅力。





新资源食品、无包装和Synergy Biz趋势在线

随着食品工业的迅速发展，特别是食品生物技术等新工艺的出现，新资源食品品种不断增加。韩国跟随国际潮流，强调反映健康和环境的重要性，发展新资源食品NOVEL FOOD代替传统食材。时刻对环境污染保持警惕心，许多企业也将取消产品包装的制作，实现“无包装”产品流通。Synergy Biz是一种有特色的商业模式。正如台湾的7-11便利店内入驻了甜甜圈实体店和无印良品实体店后，又入驻了药店和健身房。这样的便利店布阵了整个街道，为市民提供了极高的便利性。据悉，相关负责人也表示，韩国如果也效仿台湾便利店的多功能商业模式的话，也能成为一个具有创新商品和服务体验的平台。相信未来的这一天很快可以到来。





GS25零售店内可定制照片交通卡 反映“创意消费者”新趋势

目前，GS25便利店内正运营着可定制照片交通卡的便民服务，甚是受海外旅客们的喜爱。顾客可将手机内的存储照片上传至机器，便可轻松打印制作属于自己一人的交通卡。据悉，来韩旅游的旅客大部分都是通过先付款形式购买交通卡，最近在社交网络上火爆疯传的照片交通卡也被设为来韩的必有单品（Must have）。价格比普通交通卡贵，一张零售价为6000韩币。目前，首尔已在两家店铺投入两台机器，短短时间内就已定制超过3000张这样的交通卡。许多旅客会一次性制作多张卡作为手信礼物送给自己的亲朋好友，创意想法用到极致。相关负责人表示，定制型照片交通卡也充分反映了当下“创意消费者Modisumer”趋势现象。Modisumer创意消费者作为一股新生力量正不断成长，指的是不按照制造厂家所指示的方式，而是采用自己的独创手段使用产品的消费者。如今，Modisumer早已不再局限于食品饮料领域，它更扩展至了生活方式和美妆领域。通过自己独有的方法进行再制造，再积极共享至社交平台，创造自己的专属商品。