美北高级别会谈被无限期推迟

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预定于美国中期选举后在纽约举行的美北高级别会谈突然被推迟举行。当地时间11月7日，美国国务院表示，“预定于8日在纽约举行的美国国务卿蓬佩奥与北韩劳动党副委员长金英哲之间的美北高级别会谈被无限期推迟”。那么，预定于11月8日举行的美北高级别会谈为何在前一天突然被推迟了呢？





其实，之前就出现了明显的预兆。北韩劳动党副委员长金英哲为出席8日的会谈，6日应现身北京机场转机飞往纽约，但是金英哲未出现在北京机场。因此，专家推测本次美北高级别会谈很可能已被推迟。美国中期选举结果出炉，特朗普总统可能认为在民主党和共和党分占众议院和参议院的情况下，没必要急着举行美北高级别会谈。而在北韩的立场上，金正恩委员长即将与俄罗斯总统普京举行双边首脑会谈；中国国家主席习近平随时都有可能访问平壤，且日本首相安倍晋三希望与金正恩委员长举行会晤，因此北韩试图在无核化问题上争取周边国家更大的支持，以在美北无核化协商中占据有利位置，这可能是本次美北高级别会谈被推迟的主要原因。





目前，美国仍对北韩无核化的真实性表示质疑。在此情况下，如果美北高级别会谈未能取得预期的成果，特朗普政府将会受到民主党的抨击与牵制。因此，美北双方就无核化问题的拉锯战仍将持续。





今年6月12日美北在新加坡圣淘沙岛举行首脑会谈，并就无核化问题达成原则性协议。之后，北韩废弃丰溪里核试验场等采取无核化措施，但是美国以北韩没有弃核、没有提出核清单等为由，对发表《终战宣言》与缓和对北韩制裁持消极态度。因此，美北首脑会谈结束后，双方的无核化协商陷入胶着状态。上月初，美国国务卿蓬佩奥访问北韩，要求北韩在无核化问题上采取实质性措施，而北韩要求美国先发表《终战宣言》与缓和对北韩制裁，双方在无核化问题上仍处于平行线状态。在此情况下，预定于11月8日在纽约举行的美北高级别会谈被视为解决北韩核导问题的重要分水岭。





在预定于11月8日举行的美北高级别会谈中，美国国务卿蓬佩奥和北韩劳动党副委员长金英哲有可能就第二次美北首脑会谈的日期和场所进行磋商，但更重要的是寻求北韩去核的折中方案。也就是说，北韩采取何种无核化措施，美国才会同意发表《终战宣言》或缓和对北韩制裁。如果双方就折中方案达成一致，并决定举行第二次美北首脑会谈，将会加快美北无核化进程与韩半岛和平进程。





但是美北高级别会谈被无限期推迟将给美北无核化协商与韩半岛局势带来相当的影响。目前，北韩和美国都认为没必要点头哈腰、急于一时，因为还有漫长的一段路要走。韩国政府希望南北韩关系迅速发展，但是在美国和北韩推迟举行高级别会谈的情况下，韩国政府不得不调整南北韩关系发展速度，且北韩国务委员会委员长金正恩在今年内访问韩国的计划也有可能略为推迟一些时间。此外，南北韩铁路、公路对接动工仪式等南北韩间达成协议的事项也有可能推迟到明年举行。





目前，美国和北韩的关系并非严重恶化，也没宣布会谈破裂，而是双方为争取更大让步进行激烈拉锯战。如果美国和北韩重启对话，这表示双方就无核化问题达成某种共识，为建立韩半岛和平机制迈出坚实一步。





美国国务院表示，如果双方条件允许，就会重启美北对话。韩国总统府青瓦台也表示，美北高级别会谈被推迟并不意味着美北对话丧失动力。因此，美国和北韩会在何时重启对话，成为国际社会关注的焦点。