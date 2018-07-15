2007年南北韩首脑会晤

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今年9月18日至20日，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩在平壤举行的南北韩首脑会谈是在平壤举行的第三次南北韩首脑会谈。第一次是2000年时任韩国总统金大中和北韩国防委员会委员长金正日间举行的首脑会谈；第二次是2007年时任韩国总统卢武铉和北韩国防委员会委员长金正日间举行的首脑会谈。其中，2007年在平壤举行的南北韩首脑会谈为韩半岛和平、南北韩共存共荣乃至推进美北关系正常化树立了重要里程碑。





2006年7月北韩试射导弹，同年10月悍然实施第一次核试验。对此，联合国安理会通过对北韩制裁决议等，当时的韩半岛局势和南北韩关系极不稳定。因此，韩国政府认为有必要通过南北韩首脑会谈缓和韩半岛紧张局势，并提议北韩举行双边首脑会谈。北韩回应称，原则上同意举行南北韩首脑会谈，但要视局势而定。2007年7月，时任北韩国防委员会委员长金正日对其核问题与改善美北关系表现出积极的对话意志，并重启旨在和平解决北韩核问题的六方会谈，为举行南北韩首脑会谈营造了良好氛围。





卢武铉总统从2003年就任初期开始就希望举行南北韩首脑会谈，但是当时的韩半岛局势已十分严峻。2002年北韩承认进行高浓缩铀开发而引发第二次北韩核危机。因此，有关各方从2003年开始举行六方会谈，并于2005年发表《9.19共同声明》。但是2006年，美国以北韩洗钱为由冻结北韩账户，北韩以实施第一次核试验加以应对。2007年，极度恶化的韩半岛局势迎来了转折点。2007年2月13日，六方会谈达成协议，美国解除对北韩资金的冻结，美北关系出现改善迹象，为讨论南北韩首脑会谈事宜营造了良好环境。





2007年7月，时任韩国国情院院长金万福提议北韩统一战线部部长金养健进行接触。同年8月，金万福院长以总统特使身份访问北韩，并就举行南北韩首脑会谈达成协议。通过两个多月的准备工作会议商定礼宾、警护、媒体报道等事宜后，2007年10月2日上午7点36分，卢武铉总统现身青瓦台本馆前，发表对国民讲话。讲话结束后，卢武铉总统乘坐总统专车启程前往北韩。沿着京义线公路行驶约一小时后，卢武铉总统抵达韩半岛非军事区内的军事分界线。卢武铉总统在离军事分界线约30米处下车并发表和平信息后，同夫人权良淑女士一道越过军事分界线。卢武铉总统成为首位越过韩半岛军事分界线访问北韩的大韩民国国家元首，谱写了韩国总统通过陆路访问北韩的历史新篇章。第一次南北韩首脑会谈时，时任韩国总统金大中在首尔城南机场乘坐总统专机前往北韩，不到一小时就抵达平壤顺安机场。卢武铉总统则乘坐汽车访问北韩，并徒步越过韩半岛分裂的象征——军事分界线。这具有希望南北韩和平相处、共同繁荣的内在意义。





2007年10月2日上午11点30分许，卢武铉总统抵达了平壤。在平壤市民的热烈欢迎下抵达人民文化宫前广场的卢武铉总统受到北韩《宪法》上的国家元首——最高人民会议常任委员会委员长金永南的热情迎接。之后，卢武铉总统和金永南委员长同乘一辆敞篷车前往举行正式欢迎仪式的4.25文化会馆，数以万计的北韩民众夹道欢迎。在北韩国防委员会委员长金正日执政时期，高规格的敞篷车游行仅在2001年时任中国国家主席江泽民访问北韩时提供过。此外，北韩国防委员会委员长金正日还直接到举行正式欢迎仪式的4.25广场迎接了卢武铉总统。因金正日委员长的警护问题，北韩没有事先告知韩国金正日委员长的行程。据悉，2000年6月13日金大中总统抵达平壤顺安机场以前，没人知道金正日委员长直接到机场迎接金大中总统，但是在卢武铉总统抵达平壤4.25文化会馆之前，韩国方面得知金正日委员长会在会馆前迎接卢武铉总统，只因金正日委员长的警护问题，都是在最后一刻才通知韩方随行人员。不论如何，北韩国防委员会委员长金正日给予卢武铉总统最高规格的礼遇。正式欢迎仪式以卢武铉总统检阅北韩三军仪仗队拉开帷幕，且卢武铉总统当天与北韩最高人民会议常任委员会委员长金永南举行会谈，第二天同北韩最高领导人——国防委员会委员长金正日举行了双边首脑会谈。2007年10月3日，卢武铉总统和金正日委员长在上午和下午举行两次会谈，第二天发表了双方达成协议的《10.4宣言》。