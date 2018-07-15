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美国总统特朗普7日在白宫举行的记者会上一再强调“不急于与北韩进行协商”。他是在美北决定延期举行高级别会谈后说出这番话的，因此备受瞩目。





特朗普在记者会上并未具体说明为何突然取消会谈，仅表示是调整会谈日程，并反复强调不急于与北韩进行协商。有分析认为，美北延期举行高级别会谈并非如其所说只是单纯的调整日程。另外，北韩情况特殊，权力集于一人身上，不能以国际惯例简单看待问题。另有分析认为，延期举行会谈有可能反映了美方的立场。美国未能具体与北韩就会谈的议题进行协商或达成协议，却在中期选举前匆忙发表会谈日程，在未能充分进行协调的情况下贸然举行会谈，将难以如期达成协议，如果处理不当，双方关系将进一步陷入僵局。美方可能考虑到种种因素而决定暂时保留会谈。另外，北韩国务委员长金正恩最近强烈主张，美国必须缓和对其制裁，而美国国务卿蓬佩奥则表示，到完全实现无核化以前，将持续对北韩进行制裁，因此北韩也可能认为即使举行会谈，也不会得到实际利益。





有声音指出，美北延期举行会谈，虽然还不到完全中断对话的地步，但双方关系显然在倒退。