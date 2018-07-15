导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：何撒娜(台湾东吴大学社会学系助理教授)





随着韩流的扩散，越来越多的外国朋友们对韩国充满了兴趣，并开始深入学习和研究韩国文化。看到韩国人为了正义勇敢站出来示威的场面大受感动的台湾东吴大学教授何撒娜博士的介绍，可以让我们窥视一下台湾人眼里的韩国。





ⓒ KBS

南：你与韩国有怎样的不解之缘呢？

何：我是台湾东吴大学社会学系的教授，我的研究领域就是韩国文化，大约10年前就开始到韩国学习和研究。这一次来韩国是为了进行学术交流。

南：你觉得韩国的哪些方面对华人来说比较宜居?

何：韩国文化与华人文化极其相似，所以到了韩国没有太大的不适应。尤其是我母亲这一代人，非常喜欢韩国的传统生活方式和韩国人的敬老爱幼的精神，我还很喜欢韩餐。

南：如果是跟韩国人结婚，你觉得如何?

何：很多台湾女孩希望找一个韩国欧巴一起生活，因为她们觉得韩剧里的生活就是她们最想要的样子。很多和韩国欧巴结婚的女孩儿在台湾都成为网红，就是因为很多台湾女孩儿很憧憬她们的生活。

南：华人在这里有哪些就业优势? 哪些领域值得去尝试?

何：韩国的大部分企业都会进军海外，因此懂中文的华人在韩国就业要容易得多，任何公司都可以去。要是英文再好一点那就更具竞争力了。

南：如果在韩国留学，你比较推荐哪些专业?

何：其实韩国的大学开放度非常高，而且他们都非常努力成为世界最好，每一个专业都可以选择，只要你喜欢。但是一定要努力，不然再好的专业也学不到东西。