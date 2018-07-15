韩政府：韩国出口消费坚挺 投资雇佣不振

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韩国企划财政部9日发布一份经济动向报告，报告连续第2个月未提“经济呈复苏态势”这一说法。





企划财政部当天发布的绿皮书（11月号）“最近经济动向”的主要内容为韩国出口和消费稳步增长，但投资和雇佣萎靡不振。据这份绿皮书显示，9月韩国就业人口同比增加4.5万人，失业人口为102.4万人。10月韩国出口额达549.7亿美元，同比增长22.7%。以零售为准，9月消费环比减少2.2%。虽然服装等商品销售有所增加，但汽车和化妆品等产品销售有所减少。在设备投资方面，9月运输装备投资有所减少，但得益于机械类投资大幅增加，整体投资额环比增长2.9%。另外，由于建筑和土木工程业实绩双双下降，建设投资环比减少3.8%。





在此次发布的绿皮书中，有三点值得关注：首先，连续两个月未提“经济继续呈现增长复苏态势”。去年12月至今年9月，韩国企划财政部连续10个月在绿皮书中表示，韩国经济呈复苏态势，但从今年10月开始，企划财政部删除了这一内容。第二，绿皮书连续两个月使用“不确定性加大”这一说法。绿皮书介绍说，美中贸易摩擦加剧、国际油价上涨等对外不确定性继续加大。第三，绿皮书指出，产业活动动向呈低迷态势。