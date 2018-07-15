两名韩裔政客首次同时当选美众议院议员

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美国中期选举尘埃落定，首次诞生了两名韩裔众议院议员。这是继1998年金昌准（Jay Kim）前联邦议员卸任后，美籍韩裔候选人时隔20年再次进入美国联邦议会。两位当选人分别来自美国东部和西部，一位是民主党党员，另一位是共和党党员，这也使得他们的当选更具意义，同时也预示着在美国主流社会，美籍韩裔的社会政治力量将进一步提升。





在加利福尼亚州39选区众议员选举中获胜的共和党候选人杨·金（Young Kim）出生于韩国仁川，在首尔度过了童年时期，13岁时移居美国关岛，在那里就读初中和高中。从洛杉矶南加州大学毕业后，她先是在金融机构工作，后从事服装相关工作，之后在丈夫的建议下涉足政坛，作为共和党议员埃德·罗伊斯的助理活动了21年。2014年当选加利福尼亚州议会众议院议员。





杨·金承诺，将为包括自由贸易协定在内的韩美关系问题、慰安妇受害者问题、南北韩离散家属问题以及移民等相关问题作出不懈努力。





在新泽西州3选区当选的安迪·金（Andy Kim）今年36岁，是第二代移民。他的父亲是一位立志人物，虽身为残疾孤儿，但奋发图强，先后就读麻省理工学院和哈佛大学，是一名遗传学博士。安迪·金本人毕业于芝加哥大学，后获得罗氏奖学金，在英国牛津大学取得了博士学位。安迪·金是中东问题专家，曾在奥巴马政府时期以伊拉克问题专家身份进入国务院担任驻阿富汗美军司令官战略参谋一职，并兼任国防部及白宫国家安全委员会（NSC）负责伊拉克问题的助理。





安迪·金表示，父亲与自己都实现了“美国梦”，并在竞选过程中强调，要为像自己一样的移民者打造能够实现成功的社会环境。他表示，将为帮助自己实现“美国梦”的新泽西州不懈奋斗。





两位美籍韩裔众议院议员的诞生填补了20年来美国韩人社会在中央政治舞台上的空白。这两位议员与金昌准前议员不同，他们都在美国长大并在美国接受教育，这也有利于韩裔议员在美国中央政治舞台发挥更大的作用。