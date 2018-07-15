



生日：1980年8月29日

身高：180cm

体重：68kg

血型：A型

出生地：世宗市

学历：檀国大学 英文系





印乔镇的父亲印治完在忠清南道燕岐郡经营着一家规模不小的塑料生产厂。印乔镇是家里的长子，大学就读于檀国大学英文系，2000年时考取MBC第29期公采演员而出道。2011年起以艺名“陶伊成”进行活动，次年签约了新的经纪公司，又改回了本名。





印乔镇于2000年出演了MBC的一部农村连续剧《田园日记》，在其中饰演载栋一角，是其首部荧屏处女作。2014年4月，印乔镇与同一公司女演员苏怡贤公开了恋情，并于同年10月4日举行了婚礼。2016年5月，印乔镇携家人一起出演了综艺节目《超人回来了》，吸引了大众的视线。





代表作：

2018年 连续剧《死了也要爱》

2017年 连续剧《三流之路》

2017年 连续剧《哦，我的锦菲》

2016年 电影《那天的气氛》

2016年 连续剧《住在我家的男人》

2016年 连续剧《白熙回来了》

2014年 连续剧《美女的诞生》

2014年 连续剧《天国的眼泪》

2013年 连续剧《龟岩许浚》

2012年 连续剧《马医》

2012年 连续剧《需要浪漫2012》