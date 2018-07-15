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美国国务院7日表示，原计划于当地时间8日在美国纽约举行的美国国务卿蓬佩奥与北韩劳动党副委员长金英哲的高级别会谈将延期举行。韩国总统府青瓦台对此表示遗憾，但强调本次延期并非意味着北韩与美国会谈“流产”或丧失谈判动力。

美国国务院表示，高级别会谈延期纯属双方日程调整上的原因，希望各方不要过度解读。双方将在确定对方日程后，重新商议会谈举行日期。美国国务院补充道，目前美方与北韩正持续进行对话，其中包括商议日程以外的其他议题。





当天，美国总统特朗普也在白宫举行记者会表示，或将于明年初与北韩国务委员长金正恩会晤。特朗普对美国与北韩之间的对话表示满意，并称愿意解除对北韩的制裁，但同时北韩也需要采取相应措施。特朗普还强调，不急于与北韩进行协商。他说，目前对北制裁仍在持续，北韩停止了导弹发射，并返还了人质和移送美军遗骸。

虽然美国国务院表示美北高级别会谈延期是由于日程协调问题，但在会谈前一天突然宣布延期举行会谈，美国国务院的说辞似乎并没有说服力。因此，有分析认为，美北双方或在进行意见协商时出现了分歧。有声音认为，美国选择在中期选举前发布美北双方即将举行高级别会谈的消息，选举结束后又突然取消会谈，这可能是美国政府考虑到选举，先同意举行会谈，但由于双方意见不一，所以又取消了会谈，特朗普称“不急于与北韩进行协商”便进一步证明了这种推测。也有专家认为，北韩取消本次高级别会谈是因认为会谈并不会有实质性成果。有迹象表明，北韩劳动党副委员长金英哲在预定机票后取消机票，这似乎验证了专家的猜测。近来，北韩国务委员会委员长金正恩强烈主张解除对北制裁措施，但美国国务卿蓬佩奥明确表示，北韩未实现完全无核化前，将不会放宽制裁，因此北韩方面认为，即便举行高级别会谈，也并不会取得成果，因而最终决定延期举行会谈。





韩国政府虽对美北延期举行高级别会谈表示遗憾，但强调希望各方不要做过多猜测，称这是半岛实现完全无核化和构建和平机制过程中的必经之路。





此外，有业界担忧美北高级别会谈延期举行恐影响《终战宣言》的发表、金正恩的首尔回访以及南北韩铁路对接动工仪式等多项活动。若美国要求在重启与北韩的后续协商前调整南北韩经济合作速度，那么南北韩铁路对接联合考察、北韩苗圃现代化等此前双方已达成一致的项目或也不得不调整推进日程。