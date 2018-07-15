美国重启对伊朗制裁 韩国经济受影响

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美国政府5日宣布重启对伊朗的经济和金融制裁，并警告若出现违反制裁的情况，将毫不留情地采取严厉措施。业界认为，美国虽予以韩国等8国和地区对伊制裁豁免权，避免了最危急的局面，但未来将不可避免地给韩国国内经济带来部分影响。





美国财政部表示，对伊朗个人、企业、飞机和船舶等700余个对象实施制裁。美国本次重启对伊制裁，核心是禁止国际社会进口伊朗原油。今年5月，美国宣布退出《伊朗核协议》，并采取重启对伊朗制裁措施。第一阶段，美国对伊朗贵金属、石墨、煤炭、汽车、商用飞机和零部件等相关企业和个人进行制裁。第二阶段，美国将制裁范围扩大至石油化学产品、能源、造船等领域。其中，与伊朗有贸易往来的外国企业也将成为美国的制裁对象。但美国暂时允许8国和地区在其重启对伊朗制裁后继续购买伊朗原油，除韩国外，还包括中国、印度、意大利、希腊、日本、中国台湾和土耳其。美国政府认为，这8国和地区过去6个月从伊朗购买的原油规模大幅减少，其中2个国家已经完全停止进口伊朗原油。同时，这些国家和地区的企业在180天内不受美国针对与伊朗交易禁运品的第三国企业实施的次级抵制的限制，上述国家和地区可在180天后经审查延长豁免待遇。韩国因已削减相当数量的伊朗原油进口量而获得了未来180天继续进口部分伊朗原油的资格。尤其是韩国与伊朗之间使用韩元的贸易结算系统可以继续运转，韩国企业得以继续向伊朗出口非禁运品。





但有声音指出，韩国虽避免了最糟糕的情况，但由于原油进口量大幅缩减，加之每180天需申请延长豁免待遇，未来给韩国经济带来负面影响已不可避免。从韩伊贸易结算系统的结构来看，若韩国减少从伊朗进口原油，那么韩国对伊朗出口也将随之减少。数据显示，今年上半年，韩国对伊朗出口额为17.22亿美元，同比减少15.4%。韩国政府已于上周末向伊朗派遣官员，与伊朗方面就美国恢复对伊朗制裁以及韩国获得对伊制裁豁免权等相关事宜交换了意见。此外，韩国政府为保持与伊朗的贸易关系，努力促进增加以医药品和部分家电产品等“非制裁产品”为中心的对伊出口，并说服伊朗当局进口韩国产品。