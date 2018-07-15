南北韩联合调查汉江河口共用水域

ⓒKBS News

南北韩5日启动对汉江河口共用水域的联合调查工作，以便双方共同利用这片水域。这是1953年签署《停战协定》以来，南北韩时隔65年首次对汉江河口共用水域展开联合调查。

南北韩联合调查团由南北军方、水道专家等20人组成，双方于当天下午3时许在汉江河口共用水域会合，分别乘坐4艘韩方海洋调查船开始测量水道深度、潮汐等安全航行条件，以期开辟航道。调查团将在年内完成水道调查，并在明年1月前向国防部提交海图。水道考察是指利用回声探测仪测量船舶至水底的深度，然后再度测量不时变化的海水深度，了解船舶可安全航行的水深。





南北韩在《9•19军事协议》中划定汉江河口共用水域，并就年底前进行联合考察达成一致，此后在10月26日举行的第10次将军级会谈中，商定本月初开始进行联合考察。共用水域从韩方金浦半岛东北侧末端至乔桐岛西南侧末端，以及从北韩开城市板门郡临汉里至黄海南道延安郡海南里，总长70公里，总面积280平方公里。





根据《停战协定》，南北韩民间船只可在共用水域自由航行，但迄今为止，由于该地区水上没有军事分界线，因此发生偶发冲突的可能性较大，该地区也因此作为“敏感水域”受到航行管制，无法系统测量航行资料并绘制海图。根据《9•19军事协议》，南北需在进出共用水域前，须通知对方出入人员和船舶信息。船舶航行时间4月至9月为上午7时至晚7时，10月至次年3月为上午8时至下午6时。





南北曾于2007年举行首脑会谈当时，就共同利用汉江河口共用水域达成协议，并商定推进骨料采集等项目，但后因南北关系遇冷，项目随之停摆。

分析认为，南北韩对汉江河口共用水域进行联合调查有两点意义：第一是可缓解军事紧张，还《停战协定》中共用水域以本来面貌，第二是具有采集骨料、预防水患等经济意义。若在此采集砂石骨料，可缓解韩国首都圈地区骨料供应不足问题。韩国经济开发研究院2008年发布的报告显示，若在汉江河口共用水域面积达16.1亿立方米的3个地点采集骨料，可创造规模达13万亿韩元的经济效益。同时，采集骨料可加深河床，有助于船只航行和预防水患。此外，汉江河口共用水域还被视为开展旅游、休闲、保护生态环境等多种项目的资源宝库。