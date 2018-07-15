常见投资理财渠道分析

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银行存款：低风险低收益。﻿银行存管风险基本为0，虽然银监会批准银行也可以申请破产，但是银行破产的可能性很小，特别是大型国有制商业银行。

银行定期理财：低风险收益率5%左右。﻿前提是一定要认清发行方是否是银行，不要以为在银行购买的理财产品就一定安全，银行也会销售保险公司、证券公司的理财产品，甚至有银行人员“飞单”销售一些风险极高的产品。所以大家选择银行定期理财产品的话，一定要选择银行直发的，而非代销的。﻿

货币基金：低风险收益率4%左右。余额宝、理财通就是货基产品，实际上购买的是一些低风险的国债、银行定期产品等风险较低的产品，因此风险较低，灵活性较高，尤其像余额宝这类货基宝宝，随存随取，将日常开支存在里面再好不过了。

﻿基金：中风险中收益。﻿简单来说，就是你把钱交给基金公司，基金公司的操盘手再用你的钱进行投资（股票、债权、货币），基金公司赚钱后会将红利分给你。当然赔了的话钱是从你这里出，不管是赔还是赚，都需要付给基金公司一定的手续费，基金这种理财方式风险肯定是有的，主要看你选择的基金公司的实力和运营情况。

股票：高风险高收益。﻿股票是一个风险较高的理财产品，不建议初入理财的小白玩，如果要买，也建议先从指数基金开始，慢慢积累经验，培养心态。

投资理财其实是一个人成熟价值观的体现，不关乎工资多少，只要有这个意识，你的眼界和心境就会有一定的提升。





（文中窍门来自宋智兴听友）