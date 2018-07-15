TWICE携新专辑《YES or YES》回归 成就“十连冠”

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TWICE于11月5日发行第六张迷你专辑《YES or YES》回归，专辑主打歌再次成为人气歌曲。

《YES or YES》是一首典型的流行电音舞曲，其中还融入雷鬼等多种音乐元素，展现了TWICE特有的活泼与能量。如歌名所示，歌曲表达的是面对TWICE的表白当然只能回答“YES”的内容，展现爱情降临时十分自信的态度。

除主打歌外，新专辑还收录了《SAY YOU LOVE ME》、《LALALA》、《YOUNG & WILD》、《SUNSET》、《AFTER MOON》,以及前不久于日本发行的首张正规日文专辑主打歌《BDZ》的韩文版。TWICE成员定延、彩瑛、志效亲自为其中3首歌曲进行了歌词创作。

主打歌《YES or YES》发行后毫无悬念登顶多个音源榜单，也成功实现了第十首主打歌夺冠的记录。除了国内，新专辑还在17个国家和地区的iTunes综合专辑榜单中排名第一，并在7个地区的iTunes歌曲榜中夺得冠军。同时，日本LINE Muisc排行榜的前七位也均被TWICE新歌独占。

另外，《YES or YES》的MV在YouTube中公开后6小时便达到1000万点击量大关，更实在10小时后突破2000万点击量，创下K-POP女团纪录。