MONSTA X新专辑《ARE YOU THERE？》登顶GAON榜单

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MONSTA X凭借新专辑登顶GAON专辑榜单。

根据MONSTA X经纪公司Starship娱乐的介绍，MONSTA X 10月22日发行的正规专辑《ARE YOU THERE？》成为GAON综合专辑榜第四十三周冠军。

《ARE YOU THERE？》是MONSTA X继今年3月发行的迷你专辑《THE CONNECT》后时隔7个月再次推出的作品，主打歌为《Shoot Out》。新专辑不同曲风的音乐表达出成员温柔、细心、成熟等内心世界，和MONSTA X表面强硬、冷酷的形象形成反差，也为歌迷展现出MONSTA X更加全面、完整的音乐世界。

MONSTA X也凭借该专辑拿下《The Show》、《Show！Champion》、《M Countdown》以及《音乐银行》4个打歌节目的冠军，彰显组合人气。

另外，新专辑在海外也备受瞩目。除获得美国Billboard方面盛赞外，与欧美歌手Gallant合作的特别纪录片以及歌曲《美丽》都成为海外歌迷关注的焦点。

目前，MONSTA X正以主打歌《Shoot Out》进行各种演艺活动，同时，从本月30日起，还将加入美国电台年末巡演，为当地6个城市的歌迷献上精彩的舞台表演。