DANA与男友分手 参与真人秀开启地狱式减肥

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原天上智喜成员DANA因分手和挑战减肥而成为热搜榜第一，备受网民关注。

DANA经济公司SM娱乐本月6日公开回应DANA分手传闻称：“DANA和李浩宰（音）导演确实已经分手”，但并未提及分手时间及理由。

DANA曾于2016年做客《Radio Star》节目时公开恋情。当时DANA在节目中称：“已经有男朋友了。交往了3年，比我大。”节目播出后DANA男友李浩宰身份也被公开。李浩宰是一位导演，比DANA年长1岁，因出色的广告导演水平而颇受著名品牌青睐。目前主要执导广告及歌手MV。

DANA在公开恋情后，通过个人社交网络账号晒出不少两人甜蜜的合照，男友李浩宰也大方承认恋情。但在分手传闻坐实后，两人的社交网络账号中均已将两人合照删除。

在分手传闻传出同时，DANA也开始了新挑战——减肥。近来体重骤增的DANA已经确定参与录制将于12月4日首播的减肥真人秀节目《重新插上翅膀》，开启地狱式减肥。在公开的预告片中，DANA的双下巴以及腹部赘肉毫无遮掩地展示给观众，但DANA依旧性格开朗、唱唱跳跳，DANA也表示：“将以承受削骨之痛的毅力完成此次挑战。”