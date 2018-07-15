文在寅指示继续延用“新村”一名推进海外项目

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文在寅总统指示不要改变“新村”一名，继续使用该名称推进海外项目。





所谓“新村运动”是指韩国政府从上世纪70年代开始积极推进的泛国民地区社会开发运动，由时任总统朴正熙提倡发起，是与经济开发同时推进的重点项目。当时，政府打出“勤勉、自助、自立”口号，为各乡村合作项目提供支援，并积极提倡各乡村开展合作。然而，新村运动与“三选改宪”和“十月维新”等前总统朴正熙长期执政过程中采取的措施同出一辙。也就是说，朴正熙发起新村运动是为了给争取农村和老百姓的支持打下坚实基础，并将其作为政治突破口，所以即便新村运动拥有不错的宗旨，也取得了较大成果，但同时也引发了争议。





有鉴于此，文在寅总统指示不要改变“新村”一名，继续使用该名称推进海外项目意义深刻。这意味着虽然新村运动有消极的一面，但文在寅总统还是承认其宗旨和成果。有评价认为，新村运动是前总统朴正熙“祖国近代化精神”所带来的产物，也就是说，是能让韩国从最贫穷的国家跻身发达国家之列的精神支柱，因此新村运动也获得了非洲、亚洲、中南美等地欠发达国家的高度关注。此外，联合国也对新村运动予以了高度关注。借鉴新村运动的经验，联合国推出了一项名为“千年村”（Millennium Villages）的计划，旨在消除非洲农村地区的贫困。新村运动模式还被出口至74个国家。为了学习新村运动经验，世界各国还派高层来访韩国进行观摩。





此前，庆尚北道和韩国国际协力团（KOICA）签署协定，从2010年起开展新村海外志愿团派遣项目。截至去年，共派遣449名志愿者前往海外进行服务，但今年则处于中断状态。随着文在寅总统指示继续使用“新村”为名推进海外项目，预计韩国政府将重新积极出口新村运动模式。