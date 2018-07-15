韩国新经济团队能否团结一心引关注

ⓒYONHAP News

鉴于文在寅政府首任经济团队被更换的主要原因之一正是经济副总理和青瓦台政策室长这两大经济领导人引发了不和谐争议，因此韩国新经济团队能否团结一心引领韩国经济发展，尤为引人关注。





经济副总理兼企划财政部长官提名人洪楠基是正统的经济官僚出身。他在大学和研究生院学习经济学，曾在前经济企划院工作。洪楠基曾历任企划财政部政策调整局局长、青瓦台企划秘书官和未来创造科学部第一次官。文在寅政府成立后，他担任国务调整室室长。据青瓦台介绍，洪楠基是预算和财政领域专家，也是企划专家，对国政课题的了解非常深刻。





青瓦台政策室长提名人金秀显被认为是现任政府的“权力人士”，深受文在寅总统的信任。金秀显在大学学习城市工学后，在环境研究生院获得了博士学位，并在卢武铉政府时期历任国民经济秘书、社会政策秘书和环境部次官。青瓦台评价称，金秀显具备优秀的政策企划调整能力和平衡政务的能力，将凭借强大的能力和经验为解决堆积如山的民生课题贡献力量。





在各项经济指标持续恶化的情况下，其间，经济副总理和政策室长频现不和谐声音，这也是二人被更换的主要原因之一。有鉴于此，新经济团队的首要目标是形成一个团队，团结一心，尽早让各项经济指标扭转劣势。也正因此，各方均强调新任经济副总理将发挥“经济指挥塔”作用，也就是说，由洪楠基负责指挥经济，由金秀显负责构建包容性国家蓝图的有关工作。