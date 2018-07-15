研发虚拟现实技术模拟器——韩国“IMT”公司

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在今年的韩国电子展上，各家公司可以说是百花齐放，各显神通。今天节目里，我们将带领大家走进韩国“IMT”公司，他们在今年的韩国电子展上大放异彩。我们将与公司副总裁白真秀（音译：백진수）先生一道，聊一聊他们公司的旗舰产品。





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上个月的韩国电子展展示了第四次工业革命的核心技术，如人工智能、物联网、3D打印技术和虚拟现实技术。韩国“IMT”公司展示的虚拟训练系统是第四次工业革命的核心技术。使用计算机模拟创建虚拟环境，如灾难等。通过该系统，受训者可以虚拟体验军事、工业或医疗环境，这个系统可确保安全有效的培训，同时降低成本，提高生产率。例如，当一个人学习如何驾驶直升机时，每小时可能花费2000万韩元，但在模拟培训中，它只需要100万韩元。在核电厂，虚拟培训是非常必要的，因为很难在事故灾难的真实工厂现场进行培训。模拟培训系统需要高水平的融合技术，包括计算机工程、电子、机械、光学、电信、控制工程和脑科学等多个领域，系统必须精确地观察微小动作，才能有效地展示各种现实世界的情况。韩国“IMT”公司已经获得了这项技术。





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韩国“IMT”公司于1997年开始通过开发恒温器自检系统开展业务。第二年，公司将其业务范围扩大到国防领域。他们开发的软件包括安装在战舰上的电子战设备，用于图像分析的软件，用于在线通信的解决方案和用于分析飞行测试数据的系统。在开发不同类型的软件的同时，公司能够在一个系统中整合最广泛的解决方案，其多功能军事训练模拟器得到了韩国国防部的认可。公司开发的产品采用自主技术，韩国不再依赖外国技术生产此类模拟器。





基于虚拟现实技术的训练模拟器于上世纪20年代首次发布。目前，飞机控制模拟器是最常见的基于虚拟现实技术的训练类型。飞行员能够接受飞行模拟器驾驶舱的训练，其屏幕展开逼真的场景，而不是一个陌生的场景。在加入各种开发项目时，韩国“IMT”公司长期致力于飞行模拟器的研发。现在，他们正在为商业航空公司开发产品。





D级飞行模拟器是美国联邦航空管理局飞行模拟器资格的最高级别。韩国“IMT”公司的模拟器可以模拟由雪、雨和气流引发的恶劣空气环境，同时还可以模拟失控的飞机俯仰和滚动以及从驾驶舱地板冒出的烟雾等情况。韩国“IMT”公司计划将其技术应用于各个领域。在美国，模拟训练已经扩展到家庭，在家里安装大屏幕模拟器，人们就可以在虚拟现实中飞行。此外，驾驶模拟器可以让用户体验高速公路上的交通情况。在制造业相当薄弱的地区，如印度、非洲、南美洲和东南亚，用于职业培训的模拟系统可以培养能力出众的工程师。让我们共同期待韩国“IMT”公司在各个领域取得重大突破，实现更大更强的发展。