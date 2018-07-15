美国中期选举影响韩国经济

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上周的美国中期选举标志着整个美国国家政治和经济的一个重要转折点，将对特朗普当前的政策产生影响，包括美中贸易争端。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际大学院的金光硕（音译：김광석）教授，与他聊一聊美国选举对未来经济的影响。





美国国会呈两分态势，共和党控制参议院多数席位，民主党控制众议院多数席位，这可能会加剧不确定性。之前，特朗普政府推行其政策相对容易，共和党在参众两院都占主导地位。但现在，许多人担心国会是否会毫无异议地推动特朗普总统的政策。美国经济政策的不确定性不断加大将增加全球金融市场以及外汇汇率和国际油价等宏观经济指标的波动。此外，民主党可能会阻止特朗普旨在推动经济发展的扩张性财政政策，这也可能削弱美国经济的增长势头。





在中期选举中，民主党8年来首次重新控制众议院。由于众议院有权审查预算和各种法案，特朗普的国内经济政策可能会被搁置。如果特朗普政府无法按照其扩张性财政政策适当地减税或扩大基础设施投资，那么美国持续的经济繁荣可能会失去动力。但特朗普的外交政策将保持不变，因为美国的许多贸易政策无需国会批准，特别是特朗普预计将继续推进贸易保护主义，因为参议院被共和党控制。因此，大多数分析师预测，美中之间的贸易冲突将可能持续下去。





中期选举结果不会对美中贸易战产生太大影响，因为共和党和民主党对贸易政策有着相似的看法。更具体地说，双方均对美中贸易强调采取强硬立场。因此，无论国会目前的格局如何，特朗普政府的贸易政策都将保持不变。有鉴于此，美国和中国之间的贸易争端极有可能持续下去。





11月1日，特朗普与中国国家主席习近平通电话，使得双方贸易谈判取得积极进展的可能性进一步增加。但在11月6日美国中期选举之后，美国政府宣布将对中国普通合金铝板产品征收高达176％的关税。民主党不太可能限制特朗普政府加强对中国的贸易攻势，因为民主党也批评中国的贸易行为和涉嫌侵犯知识产权的行为。这对韩国来说是利空消息，预计韩国将受到美中贸易争端的巨大影响。





美中之间持续的贸易战将给韩国经济带来下行风险，韩国经济严重依赖美中两大经济体。与此同时，如果特朗普政府难以积极实施其财政政策，那么美国经济可能会放缓。在这种情况下，韩国应该考虑对美出口的影响。美国经济政策的不确定性有所增加，这将加剧全球金融环境中的各种风险。当然，这对韩国经济来说也非常不利。





2017年，韩国出口额为5737亿美元。其中，对华出口额为1421亿美元，占出口总额的24.8％。鉴于韩国严重依赖对华贸易，美中之间长期的贸易冲突将不可避免地影响韩国出口。关于美中贸易战，国际货币基金组织警告说，中国经济增长率每下降1个百分点，韩国经济将下降0.5个百分点。另一方面，美国对中国产品征收的关税可能会对韩国出口产生有利影响，因为中国商品价格上涨将增加韩国替代品在美国市场的销售。此外，美国中期选举对韩国经济还有另一个积极影响。





选举结束后，美联储可能放慢其加息步伐。如果美国加息步伐放缓，外国资本就不会很快流出韩国金融市场。外国资金的流出和新兴市场的不确定性可能不会如预期那样严重。





传统意义上来说，中期选举后美国股市的大幅上涨将对韩国股市产生有利影响。11月8日，韩国KOSPI指数一度上涨到2120点，报收2092.63点，较前一交易日上涨了0.67％。显然，它受到纽约主要股指涨幅超过2％的影响，这反映出美国中期选举后不确定性有所下降。实际上，由于美元走势疲软以及美国政府债券利率趋于稳定，选举后投资情绪有所恢复。如果美联储缓慢上调利率，韩国央行压力将会降低。在这种情况下，韩国股市可能会在年底前反弹，但这只是一种可能性。韩国应密切关注美国参众两院将如何处理与特朗普政府的关系，并观察美国如何在选举后实施其经济政策。