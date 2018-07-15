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三星和白血病

经过调解委员会历时3个多月的调解，韩国三星电子和白血病患者家属长达11年的纠纷终于结束。2007年3月，在三星电子半导体工厂工作的一名女员工因急性白血病死亡，随后，类似病例相继出现，引发了争议，并引起了社会的广泛关注。2008年3月，支持白血病家属抗争的人权社团“伴我灵”成立。从2012年11月开始，根据三星电子公司的提议，三星同“伴我灵”进行了长达2年半的协商，但仍没有太大的进展。2014年10月，三星电子同“伴我灵”及“家属对策委员会”通过协商决定成立调解委员会，并对此事进行委任，而协商因“伴我灵”和部分家属反对而告失败。从今年7月开始，调解委员会拿出了最后的调解方案，大致结果如下：从三星电子最早的半导体工厂竣工后开始，在半导体流水线上工作一年以上的职工都能成为赔偿对象，赔偿时间暂定为1984年5月17日到2028年10月31日，之后的时间将在10年后确定。赔偿范围定为白血病、多发性骨质疏松、肺癌等半导体工厂出现的16种疾病，其中白血病的赔偿额度最高可达1.5亿韩元，约合人民币90万元。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“还真的是一个有意义的结果。”还有网友说：“大企业总是随着政府的方向见风使舵，真的感觉不好。”也有网友说：“希望韩国能够成为劳动者人权可以受到保护的国家。”





开放龙山基地

114年来，韩国美军龙山基地一直是一般民众无法进入的禁地，而近日，韩国政府宣布将对其进行开放。国土交通部和首尔市表示，到今年年底将运营6次龙山基地巴士旅游活动。参与该活动的专家、地区居民和普通民众将参观龙山基地里的历史遗迹，并听取龙山公园的兴建计划，同时，主办方还将听取人们对龙山基地整改方案的意见。从日本帝国主义发起战争开始，龙山基地就成为了军队驻扎的要地，一般人无法出入。2005年，龙山基地确定将被开发为国家公园。今年6月，所有美军已经搬出龙山基地，龙山基地再次受到人们的关注。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“好想看一下龙山基地里面到底长什么样。”还有网友说：“居然超过100年没有开放，真的好想去看一下。”





发放儿童补贴

最晚从明年1月开始，韩国政府将向所有5周岁以下孩子的家庭发放儿童补贴。本月4日，共同民主党和韩国政府在国会召开会议，决定通过《儿童补贴法》修订案。此前，儿童补贴并非所有适龄儿童的家庭都可以拿到，因为儿童补贴的发放只以家庭收入在后90%的家庭为对象。而这样的发放方案受到了韩国在野党的攻击，他们认为这是一种“选择性福利”。最终，韩国收入在前10%的家庭也被列入儿童补贴发放对象。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“大家都同样交的税，但前10%却不能得到相同的补贴。这算什么？感觉是另一种形式的歧视。”还有网友说：“如果大家都公平地纳税，公平地执行预算，那还有什么问题呢？”