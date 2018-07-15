韩国劳工律师团被新日铁住金拒之门外

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在韩国大法院对日帝强征韩国劳工案作出赔偿判决后，日方采取了一致的应对措施，不仅日本政府强烈谴责韩国，韩国劳工律师团也被新日铁住金拒之门外。





一直以来，日本政府主张1965年签署了《韩日请求权协定》，个人赔偿请求权已不复存在。《韩日请求权协定》的主要内容是日本向韩国政府无偿提供3亿美元，有偿提供2亿美元。当时，韩国需要资金进行经济开发，在未能细加考虑的情况下便草率签署了协定。至于强制韩国劳工问题，日本政府始终否认政府介入和强征劳工。日本首相安倍晋三甚至指示不可使用“征用”二字。他说，日帝的《国家总动员令法》中规定的“国家征用令”是指招募、官方做中介，在此次裁判中，原告就曾表明他们是应招。安倍的意思是说并非是日本强征韩国劳工，而是韩国劳工自愿进行劳动。





“征用”的定义是“国家强制征集国民从事某项工作”，“招募”和“官方做中介”则与“征用”一词大不相同。有一点可以确定的是，被强制征用的受害者无论其被征用方式是“招募”还是“官方做中介”，实际上他们都是被强制进行劳动。他们在被监禁的情况下，未能获得工资而被迫从事劳动工作。





对于日帝强征韩国劳工问题，日本政府一贯采取超强硬措施。日本外相河野太郎对韩国大法院的判决表示“这是暴行，是对国际秩序的挑战”。考虑到韩日关系，韩国政府始终保持慎重立场，但对日本官员过分的言辞则提出抗议并表示遗憾。预计今后韩日间的外交矛盾仍将持续一段很长的时间。