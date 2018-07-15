CSIS：北韩黄州郡一带存在秘密导弹基地

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美国战略与国际问题研究中心（CSIS）公开北韩秘密短程弹道导弹基地的卫星照片将成为美北对话的不利因素，美北已取消原定于本月8日举行的高级别会谈，双方关系陷入僵局，而随着该中心发布北韩有秘密导弹基地的报告，外界质疑北韩仍在开发导弹，这将进一步加大美北双方对话的难度。





美国战略与国际问题研究中心12日公开北韩黄海北道黄州郡Sakkanmol秘密弹道导弹基地的卫星照片，并证实北韩拥有13个秘密导弹基地。Sakkanmol基地位于南北韩非军事区以北约85公里、首尔西北135公里处的狭窄山谷中，有弹道导弹部队驻扎山中。报告指出，这里是北韩导弹战略军下属前方基地，基地拥有“火星5号”和“火星6号”导弹，基地有7个长隧道，最多可容纳18辆导弹运输车。





最近北韩拆除了西海卫星发射场，深受海外媒体注目，因此北韩在黄州郡一带的导弹基地未获注意，相关基地对韩美军方造成的威胁也被忽略。此前，北韩2016年3月10日在黄州郡一带发射了两枚被认为是“飞毛腿-C”的短程弹道导弹，导弹飞行了约500公里，最后坠入韩半岛东海。





在美国战略与国际问题研究中心发布该项报告后，美国国务院表示，在新加坡举行的美北首脑会谈中，北韩国务委员长金正恩作出的承诺是实现完全的无核化和废除弹道导弹计划，但美国国务院并未明确表态黄州郡基地是否违背美北首脑会谈的承诺。美国参议院民主党干事爱德华•马基则指出，特朗普被金正恩所戏弄，北韩并没有具体采取无核化措施，不可再与北韩进行无意义的对话。预计美国战略与国际问题研究中心发布的这份报告将令美国强硬派加大对特朗普政策的谴责，这将使美北对话愈发陷入困境。