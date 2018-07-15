韩国将逐步实行自治警察制

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自治警察制是文在寅政府“百大公约”之一，实行自治警察制是地方自治的核心要素，也是文在寅政府所强调的重要国政方针——地方分权的一环。





目前，警察由中央政府管辖，地方政府对地方治安并没有实权，而管理地方治安是地方自治的一个重要部分。2005年卢武铉政府时期曾计划实行自治警察制，但立法工作未能取得成功，后来李明博政府和朴槿惠政府时期则未积极处理相关问题。随着强调地方分权的文在寅政府上台，实行自治警察制再次被提上日程。





自治警察制的最大优点是可以提供符合地区特性和地区居民需求的治安服务。美国、欧洲和日本等地方自治较为成熟的国家和地区很久以前就开始实行自治警察制，韩国的地方自治历史较短，且长久以来对实行自治警察制存有忧虑，其最大原因是担心实行自治警察制以后，国家警察和地方自治警察分管治安业务时或会出现空白。警察业务的特性导致其有很多工作难以明确区分，或容易发生相互推卸责任的情况。此外，市长和道知事掌握自治警察领导人的人事权限也是一大问题，或会导致自治警察的政治化或与当地势力勾结等副作用，引发地方政治腐败。因此，在实行自治警察制之前，必须立法对可能出现的问题加以遏制。政府的目标是在2019年上半年立法，下半年开始实行自治警察制。