韩国就业情况依然严峻 新经济班底任重道远

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根据统计厅发布的“10月雇佣动向”，绝大部分雇佣指标仍未获好转，就业者增幅连续4个月在10万人以下，雇佣率连续9个月走低，失业率创13年来最高纪录。如何创造工作岗位、改善就业形势已成为新经济班底最急需解决的问题。





经济副总理兼企划财政部长官提名人洪楠基14日表示，正密切研讨政府还能采取哪些措施并具体拟定明年度的经济政策方向。他说，加强经济活力、加强创造工作岗位的动力是当务之急，将对雇佣统计变化进行密切分析，深入进行研讨。从经济副总理提名人洪楠基的这番话可以了解到，目前政府能够动用的政策手段十分有限，且尚未制定具体的政策方向。





围绕就业情况恶化的原因，政府推行的收入主导型增长和革新增长等政策遭到了抨击。很多人认为，上调最低工资、缩短劳动时间等政策操之过急，这些都是导致雇佣市场形势恶化的原因。但政府主张，雇佣疲弱起因于结构上的问题，可生产人口减少、产业结构和雇佣市场的变化才是就业人口减少的主要原因，政府将持续推进收入主导型增长政策。政府认为，若能度过结构调整这段痛苦的时期，雇佣情况必将获得改善。





政府曾于10月24日发布创造5.9万个短期工作岗位有关政策，具体包括公共机构实习生、生活辐射检测和山火监督员等。政府认为，结构调整需要一些时间，在这段时间里，需创造一些短期性工作岗位，改善雇佣情况。