首尔咖啡秀中偶遇的咖啡趋势：无人化&环保

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11月初在首尔COEX举办了为期4天的亚洲最大咖啡专业展览会，获得了各界好评。现场有来自40个国家的600多个展位参与，其中覆盖了咖啡、饮品、面包、室内设计、创业等有关咖啡的各个领域。





本次展会中引领最新咖啡趋势的热门话题兼关键词是：无人化和环保。首先，因每年递增的高昂人工费，许多初创团队为减少运营负担，便转身投向无人化机器领域。展会现场，“会做咖啡的机器人”成为了众人的焦点，它们在现场做咖啡的整个过程吸引了大家的围观。不仅如此，咖啡豆也经过研发制成，整体在费用和速度上都得到了大大的改善。制造一杯浓缩咖啡只需50秒，一杯美式咖啡只需1分10秒。





另外，相信在韩的听众朋友们都可以亲身感受到韩国目前不允许在店内使用一次性纸杯。这也就是今日要提到的第二大关键词：环保。展会现场，在“环保特别馆”内有许多用环保材料制作的产品用来替代一次性产品。其中有代替塑料吸管的竹子吸管、椰子树叶盘子等可再利用环保产品。





<前沿视线>

从“拥有”到“体验”的芭妮兰实体店变化

芭妮兰（BANILA CO）隶属于韩国F&F集团，品牌成立于2005年，在各种化妆品品牌云集的韩国国内也极受欢迎，是时尚与美丽的代言词。他们的产品以首尔时尚女性“自信”、“独立”、“感性”、“快乐”的生活态度为灵感。在今年9月份以“为20、30岁女性提供的芭妮兰美妆风格空间”为主题概念，在新村店装修新主题风格后，他们又接着在大邱市和首尔弘大店重新装修，消费者趋势也逐渐从“拥有”转变为“体验”，这样的变化促使消费者可轻松愉快地享受在店内的时间，感受摄影区和体验区的不同购物体验。品牌相关负责人表示，希望来到店内的顾客们不仅仅只是购物消费这么简单，希望每位顾客都能够感受到芭妮兰多姿多彩的独特魅力，享受店内的每一个空间体验，给大家带来生活中不一样的欢乐时光。





新型植物性食品成分兴起

食品安全的重要性时刻为人们所强调并关注，越是关注越是担心街边食品的质量不过关。而在此时，国际食品市场中兴起的“MEGA TREND”便是有机农产品，这是一种不使用任何化学肥料和农药的农产品，市场消费规模逐渐变大。随着商品的多样化，不同时期的趋势也在变化。特别是欧洲有机农市场规模大小紧随美国，单人零售有机食品的消费量是全世界最高的。而在欧洲有机农市场中活跃的企业们主导的核心思想和食品趋势在韩国市场也受到了极大启发。11月27日-28日两日间，将在COEX内举办“2018有机农食品和饮料展示商谈会”，现场将会有来自45个国家的加工食品企业光临，为我们带来通过严谨考核程序生产的农产品。而韩国的企业在食品安全和质量方面也不断和国际顶尖水准的欧洲有机农企业接轨并达成合作方案，对欧洲有机农产品感兴趣的韩国消费者也越来越多，相信今后共同开发的有机农食品会越来越多地出现在消费者的视野中。





相比“我们”更关注“我”的2019年最新大韩民国趋势

2019年，大韩民国最新趋势倡导“一人体制”。对每个人、每个家庭来说，独处独居并非私事，而是日益普及的社会现象，包括一个人吃饭、一个人旅游、一个人生活等等。其中，YouTube便是我们可无限享受新鲜体验的工具和渠道。在属于自我的空间内生活会发现，所有的人际关系似乎是从手机软件中开始，再由手机软件中结束的。人们独自生存，独自操持一切，逐渐走入了社会生活的循环圈：独居、群居。无论你是否相信，独居现象不是孤立存在的，它是一种社会性实践。它改变了我们了解自己的传统方式，改变了我们的传统交往方式。它重建了我们的城市生活方式，开发出新的经济。