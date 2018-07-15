《漫话国乐》 沈清掉进印塘水 / 沈清父亲重见光明 / 比翼连理 / 水龙吟





近年来，韩国每年上映好几百部电影，其中好几部电影是在同一天同步上映，如果电影票房取得成功，观影人数偶尔会突破1000万人。如今，韩国人在选择电影的时候，已经不会特意去分好莱坞影片、外国影片或国产片了，因为韩国电影的水平已大为提高，深得观众的喜爱。





但是1990年当时的情况就不同了，随着政府放宽外国影片的进口限制，导致国产片一度面临危机。当时热映的国产片《将军之子》首尔的观影人数是68万人，还不到100万。在这样的情况下，有一部以年轻的国乐家为主人公的国产片却席卷全国院线，轰动一时。这部电影虽然没有一名当红演员加盟，但首尔的观影人数突破了100万人，取得了惊人的票房成绩，成为韩国电影史上最叫座的电影，这部电影就是名导林权泽执导的《西便制》。更难得的是以《西便制》为契机，盘索里受到了人们的关注，连年轻人也在聊天时谈到西便制、东便制、得音等国乐术语。这给传统乐坛带来了希望，如果国乐家们更加努力亲近人们，国乐总有一天能够再次深入人心。

{音乐1: 电影《西便制》中“沈清掉进印塘水”与“沈清父亲重见光明”/ 安淑善 }





《西便制》的女主人公是新人演员吴贞孩，她曾攻读国乐专业，在电影中亲自表演了盘索里，可在电影的结尾，为了描写女主达到得音的境界，特意由安淑善名唱进行了配音。据说吴贞孩在拍《西便制》之前，曾拜金素姬名唱为师磨练了盘索里的演唱实力。当时，年轻的国乐家拍电影或表演现代国乐，年长的国乐家则觉得年轻一代违背传统，误入歧途。有趣的是，电影《西便制》打破了年长国乐家们的成见，从此国乐家开始扩大其领域，除了国乐以外，还从事多样的活动，得力于此，国乐也变得丰富多样。





此后，在电视剧中也出现了很多具有国乐色彩的主题曲，其中最具代表性的是热播韩剧《大长今》的主题曲《呼唤》，这首国乐风格的主题曲由国乐家朴爱利（音）与儿童们一起演唱，歌词与曲调都很简单，很容易跟着哼唱，因而深得观众的喜爱。





几年前热播的古装剧《推奴》也有一首著名的插曲，是由奚琴演奏的乐曲《比翼连理》，哀婉动听的奚琴旋律曾深受观众的欢迎。《比翼连理》是“比翼鸟”与“连理枝”的合成词。比翼鸟是古代传说中的鸟，只有一只眼睛，一个翅膀，雌雄两只鸟相互合作才能飞行。连理枝则是两种不同的树木连在一起，这两种生物都比喻恩爱夫妇。

{音乐2: 《比翼连理》/奚琴-星花}





在展示传统文化精髓的叫座电影中，比较有名的还有《王的男人》与《醉画仙》。《王的男人》以古代文献《燕山君日记》中名叫孔吉的戏子因得罪国王而被流放的历史记载为题材，讲述了两名民间艺人在宫廷沉浮的经历，展示了朝鲜王朝史上暴虐无道、喜怒无常的燕山君统治下的宫廷生活。在电影的尾声，主人公孔吉犹如鸟儿在空中飞翔，在绳索上跳跃的场景给观众留下了深刻的印象。《醉画仙》描写了朝鲜王朝末期的天才画家张承业的生平事迹。通过这部电影，韩国社会曾一度掀起了古画热。可见一部好的影视作品可以改变一国的文化，其影响力是不容小觑的。但愿今后经常出现杰出的影视作品，丰富人们的生活，进而提高韩国的文化水平。

{音乐3: 《水龙吟》/ 短箫-李斗远、笙簧-孙范柱}