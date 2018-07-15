美国战略与国际问题研究中心曝光北韩运营秘密导弹基地

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在原定于本月8日举行的美北高级别会谈被无限期推迟等，美北无核化协商陷入僵局的情况下，北韩运营秘密导弹基地一事引发了争议。





当地时间11月12日，美国战略与国际问题研究中心发布一份报告称，已发现13个北韩未对外公开的导弹基地。据美国战略与国际问题研究中心推测，北韩有20个秘密导弹基地，而该中心已发现其中13个，并公开了黄海北道黄州郡Sakkanmol秘密短程弹道导弹基地的卫星照片。之后，《纽约时报》援引该内容报道称，已发现的北韩秘密导弹基地并非13个，而是16个，并强调北韩在实施欺骗战术，从而引发了轩然大波。





美国战略与国际问题研究中心对今年3月拍摄的卫星照片进行分析后表示，Sakkanmol基地内有7个长隧道，并具备18辆移动式导弹发射车可进出的设备，除短程弹道导弹外，还能部署中程弹道导弹，这类秘密导弹基地能造成极大的军事威胁。





目前，美北无核化协商陷入胶着状态，其原因在于北韩拒绝提交核导清单。在此情况下，美国战略与国际问题研究中心曝光北韩导弹基地是为了向北韩施加压力，让北韩尽快提交核导清单，并具有牵制特朗普政府不要以北韩废弃部分核导设施为代价发表《终战宣言》的意义。





过去，北韩自我废弃部分核导设施，并以此要求美国发表《终战宣言》与缓和对北韩制裁，但是未能如愿以偿。在此情况下，美国战略与国际问题研究中心发布该报告，可说是为使北韩提交核导清单发出的强硬信息。





美国中期选举结束后，特朗普政府强调将继续保持对北韩制裁，以迫使北韩提交清单，接受核查与验证。但是在新加坡美北联合声明中没有明文规定北韩要废弃短程弹道导弹基地，因此不能说北韩违背了声明内容。





有关于此，当地时间11月13日，美国总统特朗普通过社交网络平台发表了反驳文章。特朗普总统立即通过推特表示《纽约时报》的报道是不正确的假新闻，美国国家安全顾问博尔顿则表示，美国已准备好与北韩举行第二次首脑会谈的准备，这意味着美国仍将与北韩进行对话。原定于本月8日举行的美北高级别会谈因北韩方面的要求而被推迟，且美北双方没有相互抨击，因此今后将会重启高级别会谈。尽管美北双方在无核化问题上存在极大分歧，且美国众议院已被民主党掌控，但是特朗普政府仍将持续通过施压与对话并进的方式解决北韩核导问题。





有分析指出，由于民主党夺回众议院多数席位，且美国国内对特朗普政府的协商方式产生质疑，因此美北双方围绕无核化问题的拉锯战将越发激烈。目前的情况确实不容乐观。因为美国坚持先弃核后松绑制裁，而北韩要求美国采取阶段性相应措施。在此情况下，韩国政府必须从中扮演协调角色，为制定无核化时间表作出最大努力。





在第二次美北首脑会谈有望举行之际，美国战略与国际问题研究中心和《纽约时报》接连曝光北韩运营秘密导弹基地的事实将给今后的美北无核化协商带来何种影响，引起国际社会密切关注。