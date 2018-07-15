2007年南北韩首脑发表《10.4宣言》

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上月5日，在平壤举行了《10.4宣言》11周年纪念仪式。该仪式是2007年时任韩国总统卢武铉和北韩国防委员会委员长金正日签署《10.4宣言》后，南北韩时隔11年首次联合举办的纪念活动。今年以来，南北韩举行三次首脑会谈，并在《10.4宣言》的基础上，积极谱写南北韩和平共荣的历史新篇章。





2000年6月南北韩举行历史性的第一次首脑会谈后，2007年10月时任韩国总统卢武铉访问平壤，与北韩国防委员会委员长金正日举行了第二次南北韩首脑会谈。会谈氛围平静温和，就相互提出的议题进行了讨论。由于需要讨论的细节太多，会谈时间比预期长了很多。特别是在设立“西海和平合作特区”和建立“造船合作园区”等问题上，金正日委员长表示“还要与军方进行磋商。”此外，10月3日举行第二轮会谈时，北韩外务省副相金桂宽直接到会谈现场来说明北韩与美国达成的《10.3核协议》内容。因此，双方较为顺利地就缓和韩半岛军事紧张、终结冷战格局、建立和平机制、发展民族经济、实现共同繁荣等问题达成了框架性协议。当天，南北韩首脑为促进双边关系发展与和平繁荣乃至韩半岛无核化问题进行了广泛讨论，且在中国北京举行的六方会谈中，就北韩在2007年内完成核设施去功能化与提交核申报清单，美国则从支恐国家名单中删除北韩达成协议，因此南北韩得以顺利达成框架性协议。10月3日，南北韩首脑分上午和下午举行两次会谈后，4日下午1点签署了共同宣言。韩国总统卢武铉和北韩国防委员会委员长金正日签署的《南北韩关系发展与和平繁荣宣言》即《10.4宣言》由8项主要内容和2项其他内容构成，这与2000年《6.15共同宣言》相比，内容多达6倍。南北韩首脑就《10.4宣言》达成协议，可以说与当时的国际形势与南北韩关系密切相关。因为在2007年举行的六方会谈中，就北韩无核化达成协议，且南北韩关系持续回暖，为举行双边首脑会谈创造了有利环境。在2000年举行的南北韩首脑会谈中，双方将重点放在持续对话与交流合作上，但是在2007年举行的南北韩首脑会谈中，还讨论了军事问题等，为进一步发展南北韩关系和实现双边关系的未来愿景达成了诸多协议。主要内容为南北韩将积极推进交流合作，以发展双边关系，并在此基础上建立军事互信，通过对话与协商解决军事争端，严格遵守互不侵犯义务，从而终结战争，为建立永久和平机制作出共同努力。此外，南北韩决定设立“西海和平合作特区”，加快开城工业园区开发，在东、西海岸建立造船合作园区，开通首尔至白头山的直航线路，开展白头山观光，进行南北韩铁、公路对接，并扩大离散家属团聚活动等，就全方位发展南北韩关系达成了框架性协议。





包含政治和解、和平、经济合作、社会文化、人道主义等领域40多项协议的《10.4宣言》中，最引人瞩目的是终结军事敌对关系和保障韩半岛和平的内容。为此，韩国总统卢武铉和北韩国防委员会委员长金正日决定设立西海共同捕鱼区，并为讨论此事举行南北韩国防部长会谈。双方还决定将局限于开城和金刚山的南北韩经济合作事业扩大至海州、南浦以及北边的白头山地区。在南浦和安边建设造船合作园区，将南北韩经济合作扩大至重工业领域。





但是这些大型合作项目都未能付诸实行。其原因在于时间过于仓促。因为2008年2月卢武铉总统任期届满，且新政府的对北韩政策和卢武铉政府截然不同，因此政策失去连贯性，《10.4宣言》变成了废纸。





在卢武铉总统的任期仅剩下4个月的时候签署的《10.4宣言》还没来得及实行就出现政权更迭，李明博总统就职后标榜“实用主义”，并且表示北韩弃核及对外开放后，韩国才会积极推进南北韩经济合作事业。对此，北韩强烈反弹，南北韩关系趋于恶化。之后因天安舰沉没事件和延坪岛炮击事件，南北韩首脑10多年未能会晤。直至2018年，南北韩首脑才又举行会谈，并通过《板门店宣言》重新点燃了《10.4宣言》的火种。





《10.4宣言》中最重要的是韩半岛和平问题。因此，南北韩为终结军事敌对关系、缓和韩半岛紧张局势、构建永久和平机制，试图通过三方或四方首脑会议发表《终战宣言》，并在第二次文金会上，为进一步发展南北韩关系奠基铺路。因此，《4.27板门店宣言》是在《10.4宣言》的基础上，将北韩弃核、建立南北韩军事互信、缓和韩半岛紧张局势、实现南北韩共生共荣等问题加以具体化的一项宣言。





如此这般，《10.4宣言》作为《4.27板门店宣言》的根基，为韩半岛无核化、南北韩共生共荣，乃至构建韩半岛永久和平机制绘制了重要蓝图。因此，我们期待南北韩积极传承《10.4宣言》精神，走上和平繁荣的康庄大道。