三星生物股票被暂停交易 退市可能性较低

ⓒKBS News

三星生物(Samsung BioLogics)市值逼近30万亿韩元，属大型股票，在韩国股市上市企业中排名第6至第7位。如果该股被暂停交易，将给股市带来巨大冲击，若被退市，其后果将难以想象。因此，外界认为韩国交易所将难以对其做出退市决定。





三星生物是2011年成立的生物制药公司，三星集团将制药选为“五大未来新项目”之一，遂成立三星生物。三星生物在国内上市是韩国交易所积极争取来的结果。





制药项目需要庞大的资本，从具备生产设备到进行研究开发需要持续投入资金。三星生物成立后持续亏空，但2015年三星生物变更了三星Bioepis的地位，情况开始大为转变。三星生物持有三星Bioepis约90%的股份，在后者的一款新药获得欧盟批准时，三星生物将其从一家子公司变为了一家关联公司。变为关联公司后，经营出现大量顺差，这是因为将三星Bioepis的持股价值从2900亿韩元重新评价为4.8万亿韩元。金融委员会下属证券期货委员会判定三星生物故意抬高估值，违反会计准则。除了判其暂停交易之外，金融委员会还对三星生物处以80亿韩元罚款，并将该案提交给检方。对此，三星生物表示不服，称将对金融委员会提起行政诉讼。