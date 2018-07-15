青瓦台：政府任用的部长级官员中无人违反“七大不任用准则”

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青瓦台正面反驳在野党主张政府任用的部长级官员中有人违反“七大不任用准则”一说。





文在寅总统任命赵明来为环境部长官，引发自由韩国党和正未来党等在野党的谴责。在野党称，总统在未经国会发布人事听证报告的情况下任命环境部长官，在野党将考虑拒绝出席国会会议。





“七大不任用准则”指的是七项违法情况，若存在其中任何一项违法情况，则不得被任命为部长级官员。这七项违法情况包括逃避兵役、逃税、非法增值财富、虚假迁入户口、非法研究、酒后驾车和性犯罪。逃避兵役指的是本人或直系亲属违反《兵役法》并受到处罚，或损伤身体以逃避兵役等。逃税指的是本人或配偶曾遭受《租税犯处罚法》的处罚。虚假迁入户口指的是不在当地居住，但将户口迁入。非法增值财富包括房地产投机和非法进行股票交易等受到了法律制裁。





现任政府成立后，未经国会发布人事听证报告而被任用的部长级官员共有8人，目前在野党反对最激烈的是环境部长官赵明来。赵明来涉嫌虚假迁入户口、拟定虚假房地产买卖合同和未缴纳子女赠与税。青瓦台则主张，在人事验证过程中，并没有发现违反“七大不任用准则”的情况。