导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：彭丽颖(中央民族学院博士后，古筝演奏家)





文化的力量是无与伦比的，无数难以解决的政治外交难题，在文化交流的阳光照耀下都可以迅速解冰。韩国人常说“最传统的也是最世界化的”，传统音乐也是如此。有请古筝演奏家彭丽颖为大家介绍一下近期韩中两国传统音乐方面的交流情况。





ⓒ KBS

南：请你先跟我们的听众朋友们打个招呼

彭：大家好，我是彭丽颖，来自中国天津，在韩国留学10年并获得国立首尔大学硕士学位与中央大学博士学位，目前回国在中央民族大学读博士后，并致力于传统乐器的复原事业。

南：韩中传统音乐的交流空间如何？

彭：韩中两国传统文化与传统音乐都有着千丝万缕的联系，有着共同的根源，因此挖掘和促进双方的传统文化交流，不仅可以找到这个根源，而且还能起到将传统文化发扬光大的效果，实现文化的双赢。





ⓒ KBS

南：到韩国学习音乐的中国人越来越多, 你能不能给一点好的建议呢？

彭：我希望大家尤其是90后、00后热爱音乐的学生们，能够多多关注传统音乐这一领域，中国政府近年来十分重视传统音乐的复原这一块，把它看作是中华民族复兴的一环，希望这一领域能够后继有人，相信也能够给人们带来更多的机会。