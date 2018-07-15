韩国将推进同印尼和马来西亚进行双边自贸协定谈判

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印度尼西亚和马来西亚是东盟主要国家，同时也是韩国“新南方政策”的核心桥头堡。因此，韩国在同东盟国家开展多边贸易谈判的同时，还大力推进同印尼和马来西亚单独进行双边自贸协定谈判。





印度尼西亚是东盟最大产油国，拥有丰富的矿产资源，人口达2.5亿，位居世界第四，印尼也是东盟领土面积最广的国家，因此，若不同印尼展开协作，“新南方政策”便无从谈起。印尼名义国内生产总值（名义GDP）为1.0052万亿美元，居世界16位。人均国内生产总值（人均GDP）为3788美元。2017年，韩国与印尼双边贸易额为179.7亿美元，其中出口额为84亿美元，进口额为95.7亿美元。





马来西亚是东盟国家中正在高速发展的新兴市场经济体之一，虽然人口及领土与印尼不可同日而语，但同样资源丰富，并且拥有大规模的主权财富基金。马来西亚名义国内生产总值为3472亿美元，位居世界第36位。人均国内生产总值为10703美元，排名世界第66位。2017年，韩国与马来西亚双边贸易额创下167.6亿美元的纪录，其中出口额为80.4亿美元，进口额为87.2亿美元。马来西亚也是韩国第四大液化天然气进口国。





目前，韩国正在参与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的相关谈判，《区域全面经济伙伴关系协定》成员国包括东盟10国和日本、中国、澳大利亚、新西兰等共16国。此前，韩国已与东盟签订自由贸易协定，目前正就进一步扩大双方自由贸易往来进行协商。与此同时，韩国推进与印度尼西亚及马来西亚两国进行双边自贸协定谈判，目的就是要弥补多边贸易协定的不足之处，集中讨论双方关注的问题，加速签订有针对性的自贸协定。





“新南方政策”是文在寅政府强调东盟战略重要性的一项主要政策。2017年11月9日，文在寅总统通过韩国-印尼工商论坛发表了“新南方政策”的主要构想和内容。其核心概念归纳起来就是构建“3P共同体”，“3P”指人(People)、和平(Peace)、共同繁荣 (Prosperity)，提出要将韩国与东盟国家的协作提高至与美、日、中、俄周边四国近似的水平，并将与东盟的交流从贸易为主扩大到技术、文化艺术、人际等全方位的交流。