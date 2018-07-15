联大第三委员会通过北韩人权决议案

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联合国大会负责人权事务的第三委员会当地时间15日通过了北韩人权决议案。





第三委员会认为，北韩人权状况仍未取得显著进展，因此今年的决议案基调和表述在大框架内与去年一致。今年的决议案继续谴责北韩侵犯人权，要求北韩停止侵犯人权行为，同时关闭强制收容所，释放政治犯。决议案还敦促追究北韩侵犯人权的责任，起诉并依法处理最高负责人。同时，决议案还对北韩正在付出外交努力表示了欢迎，这也是决议案中首次添加这一内容。





从2005年开始，联合国大会第三委员会已连续14年通过北韩人权决议案。其中，2012年、2013年、2016年到2018年均未经表决一致通过决议案。这里的“一致通过（consensus）”是指，如果没有成员国要求进行表决，即视作全体同意。也就是说，北韩人权决议案反映了国际社会的一致要求。当然，也有少数国家反对通过北韩人权决议案。北韩常驻联合国代表金星表示，没有要求进行表决的必要，并在决议案获得通过之前退场。金星称，北韩并不存在践踏人权的行为，这只是部分脱北者捏造的谎言。中国、俄罗斯、叙利亚和缅甸等国家也表示不参与“一致通过”，但也没有要求进行表决。这些国家不参与“一致通过”的理由是反对通过针对特定国家的人权决议案，但实际上，这只是在不能违背国际社会舆论的情况下，考虑与北韩的关系而采取的举措。

北韩主张，北韩人权决议案是干涉北韩内政的行为。有观点认为，人权是人类的普遍价值，单独的标准最终还是权力的标准。北韩拒绝用国际标准来判断其人权状况，这等同于北韩自认其存在侵犯人权的行为。