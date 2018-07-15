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随着韩国内需、出口和生产持续低迷，陷入危机境地的汽车业呼吁政府制定并出台提振内需和扩大对零部件业金融支援的对策。





韩国产业通商资源部长官成允模邀请韩国整车业和零部件领域相关人士举行“汽车产业发展委员会会议”。与会人员对当前遇到的困难进行了信息共享，倾听了建议事项，并讨论了对策和加强竞争力的方案，以克服危机。首先，与会人员建议政府出台多种支援对策，包括通过扩大税制支援和加强弱势群体支援刺激内需，通过缓解金融负担和扩大金融支援，让汽车零部件企业摆脱经营难，放宽环境限制，以维持和扩大国内生产，提高全球竞争力。与会人员还希望政府控制最低工资上涨速度，实行符合汽车产业现实情况的最低工资制度和弹性工作制。业界还提出了允许罢工时扩大弹性工作制和确保劳资交涉能力均衡等有关劳资关系先进化的对策。与会相关企业还提出了扩大投资、增加新车研发力度、加强与零部件企业合作和向合作型劳资关系发展等自救方案，并希望通过这些方案维持国内汽车产量在400万辆以上，2025年恢复至450万辆。





分析认为，韩国汽车产业陷入前所未有的危机境地是促成汽车企业与政府共同寻找对策的主要原因。今年以来，韩国五大汽车制造商业绩均陷入低迷。以现代汽车为例，今年第3季度的营业利润为2889亿韩元，同比减少76%，为2010年以来最低水平。营业利润率为1.2%，同比下滑3.8个百分点。其他汽车制造商也陷入相似境地。但问题是汽车制造商的收益恶化并非暂时现象，汽车制造商的整体不振导致零部件企业业绩也陷入低迷，以至于让整个汽车产业生态系统崩溃。长此以往，将导致工作岗位减少，给国家经济带来巨大负担。

业界认为，导致汽车产业陷入低迷的主要原因是韩国汽车在全球的竞争力不断减弱。全球各大汽车制造商为了抢占未来技术制高点，正在着力研发新能源汽车和无人驾驶汽车。反观韩国汽车制造企业，在这场竞争中显得后劲不足。曾位居全球汽车生产国前五的韩国于2016年被印度反超，名次跌至第6位。韩国甚至还面临被墨西哥反超的危险。因此，若韩国落后于未来汽车技术竞赛，这种劣势将愈演愈烈。专家认为，若想重振韩国汽车产业，需要政府出台积极的支援对策，企业也应进行强有力的重组。此外，产业部将以本次会议的相关结果为基础，于12月中旬发布综合对策。