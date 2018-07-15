韩美密切关注北韩导弹基地动向

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《纽约时报》援引美国智库的报告称，北韩暗藏多个未公开的秘密导弹基地。对此，美国总统特朗普驳斥称，这是一条“假新闻”，该媒体的相关报道并不准确。





美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）在题为“未申报的北韩：Sakkanmol导弹作战基地”的报告中称，北韩共有20个左右未对外公开的导弹基地，已确认其中13个秘密导弹基地，并着重介绍了名为“Sakkanmol”的基地。





美国战略与国际问题研究中心基于民间卫星企业Digital Globe于3月29日拍摄的卫星照片分析后发布上述报告。Sakkanmol基地位于首尔西北135公里、非军事区（DMZ）以北85公里处。报告称，该基地是指挥北韩弹道导弹战略的北韩人民军战略军下属前沿基地，其中的飞毛腿导弹“火星5号”和“火星6号”就安置在此，并主张该基地至今活动频繁。报告还表示，北韩拆除西海卫星发射场虽受媒体关注，但也正因为如此，可掩盖Sakkanmol基地和其他未申报的基地对美军和韩国造成的军事威胁。





分析认为，美国战略与国际问题研究中心发布的该报告将给对话陷入困境的北韩与美国带来巨大冲击，这不仅会引发大众怀疑北韩无核化意志的真实性，还有可能加深美国朝野的猜疑。《纽约时报》还在报道中，称北韩导演了一场“大骗局”。但有声音指出，此举并不违背美北首脑在新加坡举行会谈时所达成的协议，金正恩也没有违背约定。另外，美国专业报道北韩消息的网站38 North发布了一篇题为“《纽约时报》误报北韩秘密导弹基地”的文章，也有专家怀疑《纽约时报》用3月份拍摄的照片在该时期对外发表文章是别有用心。美国总统特朗普也随即发推文反驳称，《纽约时报》关于北韩发展导弹基地的报道并不准确，我们完全了解那些被提及的基地，并没有新鲜的内容出现，只是个假新闻，也没有不寻常的事情发生。此外，美国国务院发言人希瑟•诺尔特在例行记者会上表示，许多人对努力以外交方式解决半岛无核化问题嗤之以鼻（pooh-pooh）。她表示，美国战略与国际问题研究中心的报告中，部分内容涉及情报信息，因此不便发表评论，但对北韩核问题坦言“已取得巨大进展”。





另外，韩国国家情报院14日在国会召开有关北韩导弹基地问题的座谈会，表示北韩Sakkanmol导弹基地的现状已在掌握之中。但国情院表示，正在关注并跟踪北韩其他导弹基地的动向，并称韩美两国正在共享和评估有关情况，将密切关注北韩核导设施。